Сообщается, что запуск смарт-очков Samsung Haean будет отложен до 2026 года.

Южнокорейское издание kedglobal сообщает, что Samsung перенесла запуск умных очков Haean с 2025 на 2026 год. Причиной стала необходимость доработки дизайна и функционала, чтобы обеспечить комфорт для пользователей с разным типом лица. Параллельно компания продолжает готовить к релизу XR-гарнитуру Moohan, которая, как планируется, выйдет в 2025 году.

Очки Haean получат несколько камер и сенсоров для отслеживания движений, а также, по неподтверждённым данным, 12-МП камеру и аккумулятор ёмкостью 155 мАч. Основной фокус разработчиков — оптимизация эргономики, чтобы устройство не вызывало дискомфорта при длительном использовании.

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XR-гарнитура Moohan, позиционируемая как конкурент Apple Vision Pro, остаётся в графике. Её технические детали пока не раскрыты, но ожидается интеграция с экосистемой Samsung и поддержка расширенной реальности для профессиональных и потребительских сценариев.

Источники подчёркивают, что задержка Haean связана со стремлением Samsung избежать повторения проблем, возникших с предыдущими носимыми устройствами. Окончательные спецификации очков будут объявлены ближе к релизу.