Компания TCL представила телевизоры Thunderbird Crane 7 Pro QD-Mini LED 2025.

Компания TCL представила в Китае новую линейку телевизоров Thunderbird Crane 7 Pro QD-Mini LED, доступную в диагоналях 65, 75, 85 и 98 дюймов. Продаваться новинки начнут с 16 апреля 2025 года по цене от 4999 юаней (около $680) за 65-дюймовую модель до 12 999 юаней (примерно $1800) за версию с экраном 98 дюймов.

Вся линейка оснащена QD-Mini LED-панелями с технологией локального затемнения: например, 85-дюймовая модель имеет 2448 зон. Контрастность достигает 7000:1, а антибликовое покрытие снижает отражение до 1,8%, сохраняя чёткость изображения даже при ярком освещении. Цветовой охват охватывает 98% DCI-P3 благодаря квантовым точкам, а частота обновления 144 Гц (с поддержкой 288 Гц) обеспечивает плавность в играх и динамичном контенте.

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Аудиосистема 2.1.2 канала с восходящими динамиками поддерживает стандарты Dolby Atmos, Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced, создавая объёмный звук. Производительность обеспечивает четырёхъядерный процессор Cortex-A73, который на 60% мощнее предшественника, в связке с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Движок TSR улучшает детализацию контента через ИИ-апскейлинг и адаптивную настройку изображения.

Операционная система Lingkong OS 3.0 загружается за 1 секунду, полностью лишена рекламы и позволяет настраивать интерфейс под пользователя. Встроенный ИИ Fuxi с 20 «агентами» оптимизирует поиск контента, а интеграция Deepseek расширяет возможности рекомендаций.

Из портов доступны четыре HDMI 2.1, USB 3.0, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Телевизоры поддерживают подключение к сетевым хранилищам (NAS) и совместимы с современными медиасервисами. При толщине корпуса 57,9 мм модель сохраняет премиальный дизайн, ориентированный на интеграцию в умный дом.

Серия Thunderbird Crane 7 Pro позиционируется как конкурентное решение для киноманов и геймеров, сочетающее передовые технологии с чистым интерфейсом без рекламы. Продажи стартуют через официальные каналы TCL в Китае.