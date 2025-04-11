Компания Oppo выпустила на китайский рынок смарт-часы Watch X2 Mini.

Компания Oppo представила умные часы Watch X2 Mini на китайском рынке вместе с линейкой смартфонов Find X8. Устройство с компактным 1,32-дюймовым AMOLED-экраном (разрешение 466×466 пикселей, яркость до 1000 нит) ориентировано на пользователей, ценящих баланс между функциональностью и дизайном.

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Основой гаджета стал процессор Snapdragon W5 Gen 1 в паре с сопроцессором BES2800BP, что обеспечивает до 2,5 дней автономности в «умном» режиме и до 7 дней в режиме энергосбережения. Для быстрой зарядки достаточно 10 минут, чтобы получить заряд на сутки работы, а полная зарядка занимает около часа. Внутри также установлены 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ памяти и отдельный модуль 4 ГБ EMMC для работы RTOS.

Часы оснащены 8-канальным датчиком сердечного ритма и 16-канальным сенсором SpO2, отслеживая стресс, фазы сна (включая REM-фазу) и риск храпа. Для женщин доступны функции прогнозирования менструального цикла и овуляции, а при подключении к системам непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) часы отображают уровень сахара в реальном времени.

Спортивный функционал включает 100+ режимов тренировок, автоматический старт для шести активностей и продвинутую аналитику для бега, плавания и лыжного спорта. ИИ-движок DeepSeek-R1 даёт персональные рекомендации после тренировок. Система Travel Guardian обеспечивает безопасность в поездках через геолокацию, автоматические оповещения о здоровье и экстренные вызовы.

Watch X2 Mini поддерживает eSIM для звонков и ответов в WeChat без смартфона, NFC для оплаты, цифровых ключей от машин BYD, Li Auto и Leapmotor, а также определяет местоположение через пять спутниковых систем. Устройство защищено по стандартам 5ATM и IP68.

Часы работают на ColorOS Watch 7.0, совместимы с Android 10+ и iOS 14+, но часть функций доступна только в экосистеме Oppo. Модель в чёрном и серебристом корпусах стоит 1799 юаней (~$250), а версия с позолоченным корпусом из нержавеющей стали — 2099 юаней (~$290). Продажи стартуют 16 апреля 2025 года с бесплатным ремешком из фторэластомера в подарок.