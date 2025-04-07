Компания Redmi официально начала предпродажи своих новых беспроводных наушников-вкладышей Redmi Buds 7S.

Компания Redmi запустила в Китае предзаказы на беспроводные TWS-наушники Buds 7S — преемников модели Buds 6S. Устройства оснащены гибридной акустической системой: 12,4-миллиметровый динамик с титановым покрытием и 5,5-миллиметровый пьезокерамический драйвер. Поддержка пяти эквалайзеров и технология SoundID позволяют адаптировать звучание под предпочтения пользователя через тест в приложении.

Buds 7S получили пространственное аудио на основе фирменного алгоритма HRTF от Xiaomi, создающего эффект 360-градусного окружения. Шумоподавление с двумя режимами (глубоким и сбалансированным) автоматически подстраивается под условия эксплуатации. Микрофоны с защитой от ветра до 9 м/с обеспечивают чёткость звонков.

На одном заряде наушники работают до 6,5 часов, с кейсом — до 32 часов. Десятиминутная зарядка восполняет запас на 2 часа. Поддержка одновременного подключения к двум устройствам, настройка жестов управления и светодиодные индикаторы заряда Cloud Light Effect 2.0 дополняют функционал.

Стоимость новинки — 199 юаней (~27 долларов). Buds 7S доступны в трёх цветах: белом, зелёном и чёрном. Продажи стартовали на платформе JD.com. Информация о глобальном релизе пока не поступала.