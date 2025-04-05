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Kefir32
Circuit House Technologies анонсировала умные телевизоры Lumio Vision 9 и Lumio Vision 7
Lumio Vision 9 и Vision 7 с поддержкой Dolby Vision и Atmos анонсированы перед выпуском.

Компания Circuit House Technologies подтвердила скорый запуск в Индии новых умных телевизоров Lumio Vision 9 и Vision 7 QLED. Модели получат продвинутые дисплеи и аудиосистему, ориентированные на киноманов и любителей спорта.  

Флагманский Lumio Vision 9 оснащён экраном с технологией Blue MiniLED, обеспечивающей пиковую яркость 900 кд/м², охват 115% цветового пространства DCI-P3 и локальное затемнение. Младшая версия Vision 7 использует Blue LED-подсветку с яркостью 400 кд/м² и охватом 110% DCI-P3. Обе модели поддерживают HDR и Dolby Vision для улучшенной детализации в тенях и светлых участках.  

Аудиокомпонент включает четыре динамика общей мощностью 30 Вт (два широкополосных и два высокочастотных) с поддержкой Dolby Atmos и DGS Audio. Производитель заявляет, что объём акустических камер на 150% больше, чем у стандартных ТВ, а 24-битная обработка звука с частотой дискретизации 88,2 кГц обеспечивает чистоту воспроизведения.  

Телевизоры работают на платформе Google TV с фирменным интерфейсом TLDR, упрощающим навигацию и поиск контента. Отдельные разделы «Музыка» и «Спорт» адаптированы под интересы пользователей. Из технических особенностей — порты HDMI с eARC, Bluetooth-выход и оптимизация для потоковых сервисов.  

Точные даты выхода и цены пока не раскрыты, но релиз ожидается в ближайшие недели.

#телевизор #lumio #lumio vision 7 #lumio vision 9
Источник: gizmochina.com
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