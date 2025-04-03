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Kefir32
ALLDOCUBE анонсировала игровой планшет iPlay 70 Mini Ultra с Snapdragon 7+ Gen 3
Игровой планшет ALLDOCUBE iPlay 70 Mini Ultra дебютирует в Японии в апреле.

Image: ALLDOCUBE

Компания ALLDOCUBE представила компактный игровой планшет iPlay 70 Mini Ultra, дебют которого состоится 10 апреля 2025 года в Японии. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, который, по заявлению производителя, превосходит предыдущую модель (iPlay 60 Mini Turbo) на 195% по мощности CPU и GPU. Планшет получил 8,8-дюймовый LCD-экран с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

В основу автономности легла батарея ёмкостью 7300 мА·ч — в тестах устройство демонстрирует до 7 часов непрерывной игры в Genshin Impact при средних настройках. Для борьбы с перегревом используется система охлаждения с паровой камерой и многослойным графитовым покрытием. При весе 335 г и толщине 7,9 мм гаджет сохраняет металлический корпус с закруглёнными краями.

Стартовая цена в Японии для версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти составит менее 40 000 иен, что на 25% дешевле аналогов. Продажи в других регионах, включая Европу и Северную Америку, начнутся в конце апреля.

Image: ALLDOCUBE

Как отмечает ALLDOCUBE, в 2025 году бренд планирует расширить линейку: среди новинок — 8,4-дюймовый планшет с поддержкой 4G и результатом AnTuTu выше 500 000 баллов, 13-дюймовая модель с нейропроцессором на 40 TOPS для ИИ-задач, а также гибридное устройство с dual-boot (Windows/Android) на базе Intel Core Ultra.

#игровой планшет #alldocube
Источник: gizmochina.com
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