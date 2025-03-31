Представлен дизайн Oppo Find X8s Ultra.

Компания Oppo анонсировала флагманский смартфон Find X8 Ultra, презентация которого состоится 10 апреля. Устройство, уже доступное для предзаказа в Китае, позиционируется как единственный конкурент Vivo X200 Ultra, Xiaomi 15 Ultra и Samsung Galaxy S25 Ultra с основной камерой на 1 дюйм. Официальные рендеры, опубликованные на странице предзаказа, впервые показали дизайн модели и её цветовые варианты: «Звёздная ночь» (чёрный), «Лунный свет» (белый) и «Утренний рассвет» (градиент).

Внешне Find X8 Ultra напоминает Find X8 Pro, но с менее массивным блоком камер, несмотря на более продвинутую оптику. Ключевое отличие — плоский экран вместо микрокриволинейного у Pro-версии. На левом торце появилась аппаратная кнопка Magic Cube, заменившая классический ползунок уведомлений.

Смартфон получил 6,82-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K+, частотой 120 Гц и яркостью до 4500 нит. «Начинку» составляет процессор Snapdragon 8 Elite в связке с LPDDR5X и UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора — 6100 мА·ч с поддержкой проводной зарядки 100 Вт и магнитной беспроводной на 80 Вт.

Основная камера объединяет четыре датчика: 50 Мп Sony LYT-900 (1", с OIS), 50 Мп Samsung JN6 (сверхширокий с автофокусом), 50 Мп LYT-700 (3-кратный перископ с OIS) и 50 Мп (6-кратный зум с OIS). Для селфи предусмотрена 32-Мп фронтальная камера. Из дополнительных особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков в экране, вибромотор 0916, стереодинамики, защита по стандарту IP68/69, толщина 8,78 мм и вес 226 граммов.

Find X8 Ultra станет одним из первых смартфонов на Android 15 с оболочкой ColorOS 15. Глобальные цены и даты продаж за пределами Китая пока не раскрыты. Ожидается, что устройство сделает ставку на фотоспособности и инновационный дизайн в борьбе за премиум-сегмент.