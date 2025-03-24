В интернете появилась пара спецификаций Sony Xperia 10 VII.

Согласно информации от инсайдера spektykles с форума Esato, Sony готовит к выпуску смартфон Xperia 10 VII в 2025 году. Главным нововведением станет OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц — впервые в линейке Xperia 10. Предыдущая модель, Xperia 10 VI, представленная в мае 2024 года, оснащалась 60-герцевым экраном, но с повышенной частотой сенсорного отклика (120 Гц).

По данным источника, вместо ожидаемого Snapdragon 6 Gen 4 в устройстве будет использоваться чипсет Snapdragon 6s Gen 3, выпущенный в июне 2024 года. Это решение, вероятно, связано с оптимизацией стоимости. Процессор, созданный по 6-нм техпроцессу, по заявлениям Qualcomm, на 15% быстрее предшественника и обладает улучшенными возможностями ИИ. Ориентировочная цена Xperia 10 VII составит около €399, как у прошлогодней модели.

Аналитики Counterpoint Research отмечают, что за период с 2020 по 2023 год глобальные поставки смартфонов Sony сократились на 40%. Компания делает ставку на развитие среднебюджетного сегмента, чтобы удержать текущих пользователей и привлечь аудиторию, заинтересованную в компактных мультимедийных устройствах. Официальная дата анонса Xperia 10 VII не раскрыта, но выход может состояться в мае 2025 года — по аналогии с графиком релиза Xperia 10 VI.