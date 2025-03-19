Ноутбук Mechanical Revolution WuJie 15X Pro (2025) поступил в продажу.

Компания Mechrevo начала продажи ноутбука WuJie 15X Pro 2025 года. Новый ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen AI 9H 365, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и накопителем PCIe 4.0 ×4 объемом 1 ТБ. Устройство имеет цельнометаллический корпус весом 1,71 кг и поддерживает раскрытие крышки на 180 градусов.

Экран диагональю 15,3 дюйма обладает разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 400 кд/м2 с охватом 100% цветового пространства sRGB. Для аутентификации используется ИК-камера с распознаванием лица. Система охлаждения включает два вентилятора и параллельные тепловые трубки, обеспечивая тепловой пакет до 85 Вт.

Клавиатура с ходом клавиш 1,4 мм оснащена отдельным цифровым блоком, стрелочными клавишами и RGB-подсветкой. Ноутбук поддерживает аудиостандарт Nahimic, а его аккумулятор емкостью 99 Вт·ч совместим с адаптером мощностью 140 Вт.

Интерфейсы устройства включают: USB-A 2.0, USB-C с поддержкой зарядки 100 Вт, аудиоразъем (левая сторона), два USB-A 3.2 Gen 1 (правая сторона), а также HDMI 2.1, USB4 и RJ45 на задней панели. Дополнительный слот M.2 2280 позволяет расширить хранилище. Стоимость модели составляет 5499 юаней(~$770).