Vivo готовит смартфоны с 90-ваттной зарядкой для апрельского анонса.

Три новых смартфона Vivo с модельными номерами V2454A, V2454DA и V2456A прошли сертификацию 3C в Китае. Согласно документам, устройства поддерживают быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Судя по схожести номеров, V2454A и V2454DA являются вариантами одного устройства. Аналитики предполагают, что это могут быть флагманы серии X200 — X200S или X200 Ultra, анонс которых ожидается в апреле. Однако точное позиционирование пока не подтверждено.

V2456A ранее фигурировал в базе Geekbench с процессором Snapdragon 7s Gen 3. Утечки указывают, что под этим номером скрывается Y300 Pro+ с 8 ГБ ОЗУ, основной двойной камерой на 50 Мп и фронтальным модулем на 32 Мп. Устройство будет работать на Android 15.

Vivo планирует масштабное мероприятие в апреле, где представят X200 Ultra, X200S, планшет Pad 4 Pro и часы Watch 5. Сертификация новых моделей согласуется с этим графиком, но компания пока не раскрывает детали.

Ожидается, что смартфоны с 90-ваттной зарядкой войдут в линейку премиальных и среднебюджетных устройств бренда, усиливая конкуренцию с Xiaomi и Honor. Дата выхода и цены станут известны ближе к анонсу.