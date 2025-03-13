Компания OnePlus начала поэтапное обновление OxygenOS 15.0.0.610 для складного смартфона Open в Северной Америке. Апдейт приносит улучшения анимаций, визуальной согласованности интерфейса и новые функции кастомизации, сохраняя акцент на производительности.
Основные изменения:
- Анимации: Переработанный графический движок обеспечивает плавность рендеринга даже при многозадачности. Оптимизированы переходы между виджетами, папками и системными элементами. Жесты свайпов теперь работают единообразно, в том числе в сторонних приложениях.
- Визуал: Обновлены иконки на главном экране и в системных разделах — изменены пропорции и цветовые профили. Закругления углов интерфейса стандартизированы.
- Темы: Режим Flux Themes позволяет персонализировать оформление с использованием обоев или пользовательских фото. Улучшены переходы между Always-On Display, экраном блокировки и рабочим столом.
- Уведомления: Live Alerts отображают оповещения в центре экрана в упрощенном формате. Тап по уведомлению раскрывает детали, а свайп в статус-баре дает доступ к активностям.
- Продуктивность: Добавлены жесты для управления плавающими окнами — сворачивание, закрытие, изменение размера. Панели уведомлений и быстрых настроек теперь разделены.
- Редактирование фото: Функция отмены правок позволяет возвращаться к предыдущим настройкам.
Обновление также включает новые иконки приложений OxygenOS и улучшения стабильности системы. Пользователи могут проверить доступность апдейта в разделе Настройки → Система → Обновление системы.
Распространение происходит поэтапно, начиная с Северной Америки. Глобальный релиз запланирован на ближайшие недели. Для OnePlus Open это первое крупное обновление с момента выхода Android 15, направленное на оптимизацию взаимодействия со складным форм-фактором.