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Kefir32
Xiaomi представила фен с ионной технологией и сушкой за минуту
Xiaomi выпустила высокоскоростной фен, который обещает высушить ваши волосы за минуту.

Компания Xiaomi анонсировала фен Mijia High-Speed Water Ion Hair Dryer, который обещает высушить короткие волосы за 60 секунд. Устройство поступит в продажу в Китае с 20 марта по цене 379 юаней (около $52), позиционируясь как решение для быстрого и бережного ухода.

Фен генерирует нано-ионы воды, конденсируя влагу из воздуха: технология увлажняет волосы, уменьшая сечение кончиков и статическое электричество. Дополнительно выделяются 2 млрд отрицательных ионов, что делает волосы гладкими.

Мотор на 110 000 оборотов в минуту создает воздушный поток скоростью 65 м/с. По заявлению Xiaomi, это сокращает время сушки: 3 минуты для волос до плеч и 5 минут — для длинных. Интеллектуальная система контролирует температуру, удерживая её на уровне 57C, чтобы избежать перегрева.

Устройство весом 355 г предлагает 8 режимов: две скорости airflow и четыре температурных варианта, включая чередование холодного и горячего воздуха. Дизайн в цветах Iceland Blue, Moonlight White и Punk Purple дополнен металлизированными вставками.

Магнитные насадки обеспечивают точное направление потока, а тройная защита от перегрева повышает безопасность. Фильтр с микроячейками предотвращает попадание пыли и волос в механизм.

Глобальный релиз пока не анонсирован.

#xiaomi #mijia #xiaomi mijia
Источник: gizmochina.com
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