В сети появилась информации о OnePlus 13T.

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл детали нового смартфона OnePlus 13T (или 13 Mini), который может стать самым доступным устройством на топовом чипсете Snapdragon 8 Elite. По данным источника, аппарат сочетает премиальный дизайн с необычно ёмким аккумулятором.

Модель получит 6,31-дюймовый LTPO OLED-экран с частотой 120 Гц, разрешением 1,5K и ультратонкими рамками. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite — тот же процессор, что и в базовом OnePlus 13. При этом цена 13T в Китае ожидается на уровне 3000 юаней (около $415), что ниже, чем у конкурента Realme GT 7 Pro Racing Edition ($430).

Основная камера, согласно утечкам, будет включать два датчика по 50 МП: основной и телеобъектив с 2-кратным оптическим зумом. Несмотря на компактные размеры, смартфон оснастят аккумулятором на 6000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки — редкость для устройств такого формата.

Дизайн OnePlus 13T, судя по рендерам, отличается минималистичным модулем камеры и стеклянной задней панелью в сочетании с металлической рамой. Инсайдер отмечает, что это «один из самых эстетичных компактных телефонов» на рынке.

Рендер OnePlus 13T

Если слухи подтвердятся, новинка бросит вызов Xiaomi и Realme в сегменте бюджетных флагманов. Официальный анонс пока не объявлен, но выход ожидается во второй половине 2025 года.