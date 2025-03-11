OnePlus заменит фирменный Alert Slider на новую настраиваемую кнопку, чтобы расширить её функциональность и учесть пожелания пользователей.

Компания OnePlus объявила о значительном изменении одного из своих фирменных элементов — Alert Slider. Вместо него в новых устройствах появится настраиваемая кнопка, что, по словам представителей компании, расширит функциональные возможности и повысит удобство использования.

Alert Slider, известный своей простотой в переключении звуковых режимов, долгое время оставался важной частью устройств OnePlus и даже использовался в смартфонах OPPO. Однако, как отметил генеральный директор компании Пит Лау, фиксированный аппаратный дизайн ограничивал возможности для дальнейшей кастомизации.

«Как бы мне ни нравился Alert Slider, я всё время задавал себе один вопрос: как сделать его ещё лучше?» — написал Лау в обращении к пользователям. По его словам, переход к новой кнопке стал результатом трёхлетнего обсуждения внутри компании, вызванного обратной связью после выхода OnePlus 10T, где этот элемент отсутствовал.

Главной причиной отказа от Alert Slider стала его привязанность к физическим положениям, что исключало возможность программной настройки. Новая кнопка, напротив, будет адаптироваться под индивидуальные потребности пользователей и предлагать больше функций. При этом важнейшая опция быстрого переключения звуковых режимов останется неизменной — её назвали «недискутируемой» частью дизайна.

OnePlus подчеркнула, что это решение является эволюцией привычного элемента, а не его отказом. Компания также пригласила пользователей делиться идеями о том, какие ещё функции они хотели бы видеть у новой кнопки, заверив, что их мнение остаётся ключевым фактором при разработке устройств.