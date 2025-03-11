Представленный в декабре прошлого года игровой монитор AG276QSD поступил в продажу.

Как сообщается, компания AOC начала продажи игрового монитора AG276QSD с 26,5-дюймовой QD-OLED-панелью, разрешением 2K (2560×1440) и частотой обновления 360 Гц. Устройство уже поступило на прилавки по цене 4499 юаней (около $620), позиционируясь как бюджетное решение для киберспорта.

Согласно описанию, монитор имеет технологию квантовых точек и OLED, обеспечивая контрастность 1 500 000:1 и поддержку HDR True Black 400 с пиковой яркостью 1000 нит. Цветовой охват охватывает 99% DCI-P3 и 100% sRGB, а заводская калибровка гарантирует отклонение цветов E< 2. Время отклика матрицы составляет 0,03 мс (GTG), что минимизирует шлейфы в динамичных сценах.

Для защиты зрения реализована сертификация TÜV Rheinland: мерцание исключено на аппаратном уровне, а синий свет снижен. Адаптивная синхронизация (Adaptive-Sync) устраняет разрывы изображения, а порты HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 поддерживают высокие частоты.

Дополнительные фишки включают RGB-подсветку Light FX, встроенные 5-ваттные динамики, крюк для наушников и эргономичную подставку с регулировкой высоты, наклона и поворота. Корпус совместим с креплением VESA 100×100 мм.

Аналитики отмечают, что AG276QSD бросает вызов флагманам Samsung и LG в сегменте OLED-мониторов, предлагая топовые характеристики по доступной цене. Однако глобальный релиз устройства пока не анонсирован.