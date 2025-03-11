Mini LED телевизоры QM7K от TCL уже в продаже.

Компания TCL показала свежий ряд Mini LED-телевизоров QM7K — второе поколение линейки, получившей награды в 2024 году. Модели имеют фирменную систему Halo Control с 2800 зонами локального затемнения, поддержкой HDR3000 и игровым режимом 288 Гц. Стартовая цена в США — $1299,99 за 55-дюймовую версию.

Технология Halo Control объединяет микроскопические линзы для точного управления подсветкой и контроллер, регулирующий 65 000 уровней яркости. Панель HVA с контрастностью в 5 раз выше стандартной обеспечивает глубокий черный цвет, а алгоритмы Color Optimization улучшают цветопередачу. Телевизоры сертифицированы для Dolby Vision IQ, HDR10+ и IMAX Enhanced.

Геймеры оценят нативную частоту обновления 144 Гц, режим Game Accelerator 288 с поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и минимальную задержку ввода. Аудиосистема, разработанная с Bang & Olufsen, включает 2.2-канальный звук с Dolby Atmos.

Модель доступна в размерах от 55 до 115 дюймов. Флагманская 115-дюймовая модель (цена — $19 999,99) поступит в продажу позже. Часть версий имеет безрамочный дизайн и антибликовое покрытие CrystGlow HVA.