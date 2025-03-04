Компания Lenovo представила на MWC 2025 свои новейшие ноутбуки-трансформеры Yoga 7 2-в-1

На выставке MWC 2025 компания Lenovo анонсировала обновлённые ноутбуки-трансформеры Yoga 7. Новинки предлагают мощные процессоры AMD Ryzen AI, яркие OLED-дисплеи с разрешением 2.8K и фирменный шарнир с поворотом экрана на 360 градусов. Устройства представлены в двух вариантах: с диагоналями экрана 14 и 16 дюймов, и ориентированы на творческих профессионалов, которым важна высокая производительность.

Главной особенностью серии стал 2.8K PureSight OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, яркостью до 1100 нит и поддержкой цветовых стандартов sRGB, P3 и Adobe RGB. Это обеспечивает насыщенные и точные цвета, что делает устройства идеальными для работы с графикой, дизайном и мультимедиа. Также предусмотрена поддержка стилуса Yoga Pen, что будет полезно для художников и дизайнеров.

Ноутбук в версии с 16-дюймовым экраном оснащается процессорами AMD Ryzen AI 300-й серии с интегрированным нейропроцессором, способным выполнять до 50 TOPS (триллионов операций в секунду). В сочетании с фирменной системой Lenovo AI Core, которая оптимизирует производительность и энергопотребление, устройство обеспечивает плавную работу даже при многозадачности. Максимальная конфигурация включает 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ хранилища PCIe Gen 4.

Масса 16-дюймовой модели составляет 1,79 кг при толщине корпуса 15,85 мм. Оба устройства поддерживают Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C, HDMI 2.1 и microSD, а за автономность отвечает батарея ёмкостью 70 Вт·ч.

Цены на новые модели пока не объявлены, однако компания заявила, что устройства будут предлагаться по конкурентоспособной стоимости.