Honor делает ставку на искусственный интеллект и даёт большие обещания в преддверии MWC 2025 в Барселоне.

Компания Honor представила детали своего проекта «Honor Alpha Plan», в рамках которого 2 марта 2025 года в Барселоне состоится презентация новой разработки — автономного ИИ-агента. Решение, как заявили в компании, способно самостоятельно принимать решения, управлять задачами и синхронизироваться с различными экосистемами, что может изменить взаимодействие пользователей с технологиями. Премьера запланирована на 16:30 по центральноевропейскому времени в отеле Hyatt Regency Barcelona Tower.

По словам представителей Honor, ИИ-агент выходит за рамки стандартных голосовых помощников, объединяя цифровые и физические интерфейсы для автоматизации рутинных процессов. Это шаг к созданию единой экосистемы, где устройства Honor смогут взаимодействовать даже с продуктами других брендов благодаря функции «All-ecosystem Exchange».

Параллельно компания готовит глобальный запуск технологии Deepfake Detection в апреле 2025 года. Система, представленная ранее на IFA 2024, использует алгоритмы машинного обучения для выявления поддельных аудио- и видеоматериалов через анализ пиксельных аномалий и артефактов редактирования. Проект развивается в сотрудничестве с Microsoft и Qualcomm на фоне растущих угроз в сфере финансовых технологий.

Акцент Honor на программных инновациях вместо анонсов новых смартфонов отражает тренд рынка: аппаратная эволюция замедляется, а ключевым драйвером становятся ИИ-сервисы. На стенде 3H10 в зале Fira Gran Via компания также продемонстрирует последние продукты в рамках MWC 2025.