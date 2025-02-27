Компания Tecno планирует представить на выставке MWC Barcelona 2025 линейку передовых устройств с искусственным интеллектом.

Компания Tecno анонсировала масштабный показ инноваций на выставке MWC 2025 в Барселоне, сделав ставку на интеграцию искусственного интеллекта в свои устройства. Главными новинками станут флагманский смартфон Camon 40, ультралёгкий ноутбук Megabook S14 и умные очки AI Glasses.

Camon 40 Series позиционируется как решение для продвинутой мобильной фотографии. Смартфон получит кнопку мгновенной съёмки, ИИ-оптимизацию изображений и процессор MediaTek Ultimate для улучшения цветопередачи и детализации. Также заявлена поддержка мультитоновой съёмки, что позволит сохранять естественные оттенки кожи.

В линейке ноутбуков дебютирует Megabook S14 — самый лёгкий в мире 14-дюймовый OLED-ноутбук. Устройство оснастят ИИ-инструментами для повышения продуктивности, включая автоматизацию рутинных задач и оптимизацию творческих процессов.

Умные очки Tecno AI Glasses Pro и AI Glasses станут частью экосистемы, предлагая интеллектуальное взаимодействие с другими гаджетами. Они получат стильный дизайн, голосовое управление и функции дополненной реальности, хотя детали пока не раскрыты.

Презентация пройдёт на стенде 6B11 в зале 6 выставочного комплекса Fira Gran Via. Tecno планирует продемонстрировать, как ИИ может трансформировать удобство пользователя в мобильных и компьютерных технологиях. Подробности о ценах и датах выхода устройств станут известны во время мероприятия.