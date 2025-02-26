Руководитель Oppo опровергает слухи о задержке запуска Find X8 Ultra и подтверждает апрельский запуск

Компания Oppo опровергла слухи о переносе даты выхода флагмана Find X8 Ultra, подтвердив его презентацию в апреле 2025 года. Об этом заявил менеджер по продуктам линейки Find Чжоу Ибао в своём микроблоге Weibo, подчеркнув, что график выпуска остался неизменным.

Find X8 Ultra станет единственным смартфоном в Китае с плоским экраном, обрамлённым рекордно узкими рамками. Устройство получит процессор Snapdragon 8 Elite и позиционируется как конкурент Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Ultra. Параллельно Oppo представит новую чипсет-платформу, IoT-гаджеты и облегчённую компактную версию в серии Find.

Также в апреле ожидается анонс моделей X8S и X8S Mini (неофициальное название) с чипом MediaTek Dimensity 9400+, который дебютирует в марте. Детали их характеристик пока не раскрываются, но акцент сделан на балансе производительности и портативности.

Ранее слухи о задержке возникли после утечек о смещении графика релизов «ультра»-смартфонов трёх брендов: Xiaomi 15 Ultra выйдет 27 февраля, Vivo X200 Ultra — в марте, а Oppo сохранила апрель для Find X8 Ultra. Компания подчеркнула, что все анонсы пройдут в запланированные сроки.