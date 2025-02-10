Раскрыты конфигурации Oppo Find N5, который официально представят в Китае 20 февраля 2025 года.

Oppo собирается официально представить Find N5 20 февраля 2025 года в Китае. Недавние объявления о предварительных заказах на сайте и розничных платформах Oppo раскрыли важные подробности о конфигурациях оперативной памяти и хранилища устройства. Find N5 будет доступен в трех вариантах: 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища, а также топовый вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ хранилища, который также будет поддерживать спутниковую связь.

Устройство будет поставляться в трех цветах: Satin Black, Jade White и Dusk Purple, причем в последнем случае задняя панель будет отделана кожей, а в двух других - стеклом. Основные спецификации включают 8,12-дюймовый внутренний складной дисплей, чип Snapdragon 8 Elite и аккумулятор емкостью 5 600 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Find N5 также будет оснащен 50-мегапиксельной тройной камерой и корпусом со степенью защиты IPX8, гарантирующей защиту от воды и пыли.

Глобальный запуск запланирован на 7 часов вечера (GMT+8) в тот же день, а предварительные заказы уже принимаются. Для глобального рынка Find N5 будет доступен в цветах Cosmic Black и Misty White, а вариант Dusk Purple не будет предлагаться на международном рынке во время запуска.