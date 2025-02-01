Apple Inc. отменила проект по созданию продвинутых очков дополненной реальности.

Согласно новому отчёту Марка Гурманна, который всегда в курсе событий, связанных с продукцией Apple, компания Apple прекратила разработку пары очков дополненной реальности. Они должны были подключаться к компьютерам Mac, а не работать автономно, как гарнитура Vision Pro.

Компания якобы закрыла проект на этой неделе. Устройство должно было выглядеть как обычные очки, но со встроенными проекторами, которые отображали бы информацию, изображения и видео в поле зрения каждого глаза.

Интересно, что Apple работала над тем, чтобы линзы меняли свой оттенок в зависимости от того, что делает пользователь, по сути, как настройка статуса в приложении для общения. Судя по всему, этот проект рассматривался как способ развития Apple после того, как продажи Vision Pro оказались неутешительными.

Предполагалось, что эти очки, в отличие от Vision Pro, будут доступны «обычным пользователям». Однако найти подходящую технологию для их создания «по разумной цене» оказалось слишком сложно, поэтому компания решила просто отказаться от этой идеи.

Изначально Apple хотела, чтобы её очки можно было подключать к iPhone, но это не позволяло обеспечить достаточную вычислительную мощность, а подключение также довольно быстро разряжало аккумулятор iPhone. Именно тогда произошёл переход на подключение к Mac. Однако продукт, подключаемый к Mac, «плохо показал себя во время тестирования с руководителями, и желаемые функции продолжали меняться», — утверждается в отчёте