Компания SanGi представила международный суббренд loomos, показав на выставке CES 2025 "умные" очки loomos AI с GPT-4o.

На выставке CES 2025 компания Sharge представила свой новый зарубежный суббренд loomos и продемонстрировала очки loomos AI. В этих очках используется аппаратное обеспечение и функциональные возможности, аналогичные ИИ-очкам Sharge «Snap Mirror», с поддержкой съемки 4K-фото и 1080P-видео.

Согласно информации, в отличие от "китая", очки loomos AI работают на основе голосового помощника, управляемого GPT-4o, обеспечивая мгновенную помощь в таких задачах, как перевод текста, распознавание объектов, запоминание парковки и поиск информации.

Очки loomos AI будут запущены на Kickstarter примерно с 21 января. Компания также планирует открыть филиалы в Северной Америке и Европе, чтобы расширить свой бизнес по производству очков с искусственным интеллектом по всему миру.

Что касается дизайна, то очки loomos AI созданы в сотрудничестве с брендом очков LOHO и ориентированы на эргономичный дизайн с учетом азиатских черт лица. Они включают в себя такие удобные элементы, как пружинные шарниры и комфортные носовые подушечки, обеспечивающие легкость при весе около 50 г. Очки поставляются с различными магнитными солнцезащитными линзами и магнитной передней рамкой для камеры.

Для питания в очках используются три аккумулятора общей емкостью 450 мАч и магнитный интерфейс Pogo-Pin, позволяющий заряжать их во время ношения. Они оснащены 16-Мп камерой Sony, обеспечивающей высокое качество фотографий, стабилизацию видео с низким энергопотреблением и сверхширокий угол обзора 123, имитирующий человеческое зрение.

ИИ-очки loomos работают на чипе Unisoc W517 с 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ, а также четырехъядерным процессором. Эта платформа поддерживает собственную архитектуру ИИ-очков под названием Ying Tong 1.0, которая предлагает такие функции, как ношение в течение всего дня, увеличенное время автономной работы, независимое использование смартфона и возможность обновления.

Что касается звука, Shanjie сотрудничала с AAC Technologies для улучшения качества звучания, представив Hi-Fi динамик с двойными DSP-усилителями для высокоточного стереозвука. В будущих обновлениях появится возможность беспроводной потоковой передачи музыки Hi-Fi через Wi-Fi, что позволит воспроизводить музыку без потерь, подобно HomePod от Apple.

Со стороны программного обеспечения очки работают на разработанной Shanjie системе памяти ИИ под названием Loomo OS, которая объединяет различные сервисы, такие как облачное хранилище ИИ, флэш-память ИИ, хранилище агентов и систему защиты данных. Эта система позволяет записывать, хранить и синхронизировать мультимодальные данные, включая аудио, текст и изображения.

О цене этих очков информации не поступало.