Грядущие QD-OLED-мониторы Samsung и сертификация VESA

Компания Samsung представит новые QD-OLED мониторы на выставке CES 2025, которая пройдет с 7 по 11 января в Лас-Вегасе. Среди ожидаемых особенностей этих мониторов - сертификация VESA ClearMR 21000, направленная на снижение размытости при движении.

Ключевые характеристики

Сертификация ClearMR 21000: Эта сертификация предназначена для мониторов с ультравысокой частотой обновления, повышая их способность обрабатывать быстро движущиеся изображения, что очень важно для игр с высокой частотой кадров. Показатель Clear Motion Ratio, ключевой параметр данной сертификации, измеряет соотношение четких и размытых пикселей, показывая, насколько хорошо дисплей справляется с движением.

Эта сертификация предназначена для мониторов с ультравысокой частотой обновления, повышая их способность обрабатывать быстро движущиеся изображения, что очень важно для игр с высокой частотой кадров. Показатель Clear Motion Ratio, ключевой параметр данной сертификации, измеряет соотношение четких и размытых пикселей, показывая, насколько хорошо дисплей справляется с движением. Поддержка DisplayPort 2.1a: Ожидается, что новые мониторы будут поддерживать DisplayPort 2.1a (UHBR20), который обеспечивает более высокую пропускную способность и более высокую производительность.

Ожидается, что новые мониторы будут поддерживать DisplayPort 2.1a (UHBR20), который обеспечивает более высокую пропускную способность и более высокую производительность. Разнообразие моделей: Samsung может представить целый ряд игровых мониторов серии Odyssey с различными соотношениями сторон, включая 16:9, 21:9 и 32:9 ultrawide. Некоторые модели будут оснащены экранами QLED, а в других будет использоваться технология QD-OLED.

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Дополнительная сертификация

В дополнение к ClearMR 21000, VESA представила сертификат DisplayHDR True Black 1000, который предназначен для мониторов с эмиссионными дисплеями, такими как OLED. Эта сертификация гарантирует идеальный черный цвет и уровень яркости, который может достигать 1000 нит, хотя конкретные показатели устойчивой яркости для достижения этой сертификации пока неясны.

Ходжунг Ли, глава группы планирования продуктов мобильных дисплеев Samsung Display, подчеркнул приверженность Samsung к созданию OLED и QD-OLED дисплеев высочайшего качества, особо отметив сотрудничество с VESA по созданию новых стандартов, таких как DisplayHDR True Black 1000 и ClearMR 21000.