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Kefir32
Honor GT показали на фото в предверии запуска
Компания Honor подтвердила некоторые из самых интересных деталей этого смартфона.

Смартфон Honor GT готовится к запуску 16 декабря 2024 года, заменяя предыдущую модель HONOR 90 GT. Утечка изображений устройства привлекла внимание благодаря его современному дизайну и характеристикам.

Судя по информации, Honor GT будет оснащен 6.7-дюймовым LTPS OLED дисплеем с разрешением 1.5K и высокой частотой 3840Hz PWM для плавного отображения. На передней панели устройства расположено перфорированное стекло, что придает ему стильный вид. Основная камера на 50 МП с оптической стабилизацией изображения и дополнительная 12 МП ультраширокая камера обеспечат качество фотографий.

Honor / Weibo

"Под капотом" Honor GT будет установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3. Устройство также получит 5300 мАч батарею с поддержкой 100W быстрой зарядки.

Honor / Weibo

Смартфон станет доступен в нескольких конфигурациях, включая 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти, а также 16 ГБ ОЗУ с 512 ГБ или 1 ТБ памяти. Honor GT будет представлен в трех цветах: Ice Crystal White, Phantom Black и Aurora Green.

Honor / Weibo

Предзаказы на Honor GT уже открыты на официальном сайте компании, и устройство нацелено на геймеров и пользователей, ищущих высокую скорость и эффективность.

#honor #honor gt
Источник: gizchina.com
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