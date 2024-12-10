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Kefir32
В сети появились детали грядущего Vivo X200s
Серия Vivo X200, представленная в октябре и уже доступная по всему миру, скоро пополнится новым представителем - Vivo X200s.

Компания Vivo собирается расширить свою популярную серию X200, представив Vivo X200s. Недавняя утечка информации от инсайдера Digital Chat Station раскрыла главные спецификации, которые подчеркивают возможности устройства.

Vivo X200s будет оснащен 6,67-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением 1,5K, который обещает пользователям яркие цвета и четкое изображение. Питать устройство будет чипсет MediaTek Dimensity 9400, построенный на 4-нм архитектуре. Этот процессор включает в себя конфигурацию из 1x 3,63 ГГц ARM Cortex-X925, 3x 3,3 ГГц ARM Cortex-X4 и 4x 2,4 ГГц ARM Cortex-A720 ядер, а также Immortalis-G925 MC12 GPU, обеспечивая высокую производительность в играх и многозадачности.

Что касается памяти, то Vivo X200s, как ожидается, будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища, хотя могут быть доступны и другие конфигурации. Смартфон также будет поддерживать 90 Вт быстрой зарядки.

#vivo #vivi x200s
Источник: gizchina.com
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