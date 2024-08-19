Компания Samsung представила Samsung Galaxy A06 для мирового рынка одновременно с дебютом на рынке Вьетнама. Galaxy A06 - это доступный смартфон с поддержкой 4G LTE, двойными камерами, аккумулятором емкостью 5 000 мАч и многим другим

Samsung

Samsung Galaxy A06 - новый бюджетный смартфон, представленный на мировом рынке. Цена устройства составляет $128 за конфигурацию 4 ГБ + 64 ГБ и $152 за конфигурацию 6 ГБ + 128 ГБ. Смартфон будет доступен с 22 августа в онлайн и офлайн-магазинах.

Galaxy A06 оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, как и его предшественник. Он питается от большого аккумулятора емкостью 5 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 25 Вт, хотя в комплекте с ним не поставляется зарядное устройство 25 Вт.

Samsung

Устройство оснащено процессором MediaTek Helio G85 SoC, до 6 ГБ оперативной памяти и 12 ГБ встроенного хранилища. Он также оснащен двойной камерой с 50-Мп основной камерой и 2-Мп датчиком глубины, а также 8-Мп фронтальной камерой. Galaxy A06 работает под управлением One UI на базе Android 14 и имеет ряд возможностей подключения, включая 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS и USB Type-C.

Samsung

Среди других особенностей устройства - функция безопасности Samsung Knox, боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу и 3,5-мм аудиоразъем. Galaxy A06 также прошел сертификацию BIS в Индии, что свидетельствует о скором начале продаж в этой стране.