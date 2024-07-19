Согласно недавней утечке, Samsung планирует оснастить все модели Galaxy Tab S10 чипом Dimensity 9300+ от MediaTek вместо процессоров Snapdragon от Qualcomm. Считается, что это решение - мера экономии, поскольку стоимость высококлассных процессоров Qualcomm в последние годы выросла.
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Dimensity 9300+ - это текущий флагман MediaTek, созданный по 4-нм техпроцессу и оснащенный восемью высокопроизводительными ядрами CPU и мощным GPU. Он также поддерживает такие функции, как 4K-дисплеи с частотой 120 Гц, LPDDR5X/LPDDR5T DRAM, UFS 4.0 хранилище, mmWave и sub-6GHz 5G связь и многое другое.
Переход на MediaTek может быть выгоден Samsung с точки зрения экономии средств, что позволит им установить более конкурентоспособные цены на серию Tab S10. Однако еще предстоит выяснить, как серия Tab S10 будет работать и позиционироваться на конкурентном рынке планшетов.
Стоит отметить, что это не первый раз, когда Samsung использует процессор MediaTek в своих устройствах. Ранее они использовали процессоры MediaTek в некоторых своих бюджетных смартфонах. Однако, если это подтвердится, это станет значительным изменением для их планшетов высокого класса.
Запуск серии Galaxy Tab S10 ожидается в октябре 2024 года, поэтому нам придется подождать и посмотреть, насколько эта информация достоверна и какое влияние она окажет на рынок.