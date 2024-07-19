Слухи, появившиеся несколько дней назад, намекали на то, что некоторые модели Galaxy Tab S10 могут быть оснащены процессорами MediaTek. Теперь, похоже, Samsung делает более решительный шаг, оснащая все предстоящие планшеты высокого класса в линейке Tab S10 чипами MediaTek 9300+.

Samsung

Согласно недавней утечке, Samsung планирует оснастить все модели Galaxy Tab S10 чипом Dimensity 9300+ от MediaTek вместо процессоров Snapdragon от Qualcomm. Считается, что это решение - мера экономии, поскольку стоимость высококлассных процессоров Qualcomm в последние годы выросла.

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Dimensity 9300+ - это текущий флагман MediaTek, созданный по 4-нм техпроцессу и оснащенный восемью высокопроизводительными ядрами CPU и мощным GPU. Он также поддерживает такие функции, как 4K-дисплеи с частотой 120 Гц, LPDDR5X/LPDDR5T DRAM, UFS 4.0 хранилище, mmWave и sub-6GHz 5G связь и многое другое.

Переход на MediaTek может быть выгоден Samsung с точки зрения экономии средств, что позволит им установить более конкурентоспособные цены на серию Tab S10. Однако еще предстоит выяснить, как серия Tab S10 будет работать и позиционироваться на конкурентном рынке планшетов.

Характеристики Dimensity 9300+

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Samsung использует процессор MediaTek в своих устройствах. Ранее они использовали процессоры MediaTek в некоторых своих бюджетных смартфонах. Однако, если это подтвердится, это станет значительным изменением для их планшетов высокого класса.

Запуск серии Galaxy Tab S10 ожидается в октябре 2024 года, поэтому нам придется подождать и посмотреть, насколько эта информация достоверна и какое влияние она окажет на рынок.