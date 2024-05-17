Sony работает над новой портативной консолью PlayStation.

@kandinsky21_bot

В мире игр ходят слухи о том, что компании Microsoft и Sony могут создать переносные версии своих игровых консолей. По последним данным, компания Sony работает над созданием новой портативной консоли PlayStation, которая пойдет по стопам прибыльной PlayStation Portable (PSP) прошлых лет.

реклама

Российский журналист, известный тем, что до настоящего времени сливал предварительные данные о Sony, утверждает, что технологический гигант разрабатывает совершенно новую портативную игровую систему. По слухам, консоль будет достаточно эффективна, чтобы играть в видеоигры для PlayStation 4, а возможная стартовая линейка будет состоять исключительно из игр для PlayStation 4, выходящих на ПК.

Если эти слухи окажутся правдивыми, геймеры смогут с самого начала ожидать выхода множества видеоигр для новой портативной консоли. Это может гарантировать постоянную поддержку и мощную линейку видеоигр на долгие годы вперед.

По слухам, Sony собирается провести мероприятие в конце этого месяца, на котором могут быть раскрыты дополнительные подробности о предполагаемой портативной PlayStation.