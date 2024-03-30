В сети появилось новое спутниковое изображение, на котором запечатлена тщательно проработанная копия президентской канцелярии Тайваня, расположенная на территории военного тренировочного комплекса в китайском регионе Внутренняя Монголия.



Twitter.com

В сети опубликовано спутниковое изображение копии президентской канцелярии Тайваня, которая находится на территории военного учебного комплекса в китайском регионе Внутренняя Монголия. Этот макет был создан специально для тренировок Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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Спутниковые снимки показывают детальную копию специальной зоны Боай - запретной зоны в Тайбэе, где расположены правительственные здания, включая администрацию президента. Макет служит полигоном для тренировок воздушных бомбардировок и артиллерийской подготовки. Это отражает усилия Китая по созданию максимально реалистичной обстановки для подготовки своих войск к потенциальным конфликтам.

Twitter.com

Все это происходит на фоне напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем, где Китайская коммунистическая партия рассматривает Тайвань как свою территорию и не исключает применение силы для установления контроля над островом.

В ответ на эту информацию, тайваньские чиновники и эксперты выразили свои соображения и реакцию. Разработка макета Тайбэя свидетельствует о готовности НОАК к потенциальным сценариям с участием Тайбэя. В то же время, тайваньские военные также проводят собственные тренировки и симуляции.

Chinese State Media

Обнародование макета также подтверждает тревожные настроения в регионе и осознание продолжающейся геополитической напряженности. Это свидетельствует о постоянном призрачном конфликте между Китаем и Тайванем, который вызывает опасения и влияет на обе стороны.