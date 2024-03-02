Компания Qualcomm объявила о сроках появления своего следующего процессора для смартфонов, который, как мы уже знаем, будет оснащен совершенно новыми технологиями, которые должны кардинально изменить производительность наших смартфонов.

Несколько дней назад Qualcomm представила множество новинок на международной выставке MWC, и теперь все внимание приковано к следующим технологиям, которые компания анонсирует в ближайшие месяцы. Среди них - новый высококлассный чип Snapdragon для смартфонов, который уже сейчас обещает стать революционным.

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В настоящее время чип называется Snapdragon 8 Gen 4, но на этот раз он должен получить другое название, поскольку Qualcomm намерена изменить его архитектуру. Как и в случае с процессорами Ryzen от AMD, новыми чипами Intel Core Ultra или даже процессорами M от Apple, уже сейчас можно ожидать куда более значительных изменений, чем в предыдущем поколении.

Вместо того чтобы снова полагаться на ядра ARM Cortex, как Qualcomm делает в своих чипах уже более 10 лет, Snapdragon 8 Gen 4 станет первым мобильным процессором, в который будут интегрированы новые ядра Oryon, разработанные его компанией Nuvia, которую он купил в 2021 году за 1,4 миллиарда долларов.

Эти ядра Oryon уже были недавно представлены на борту чипа Snapdragon X Elite для ПК, на котором мы уже видели несколько бенчмарков. Пока их нет в продаже, так как они ожидаются во втором квартале года, но Qualcomm уже объявила цвет во время своей презентации. Snapdragon X Elite обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим Snapdragon 8cx Gen 3 и позволит компьютерам сравняться с MacBooks от Apple, использующими чипы M3.

В смартфонах мы также можем ожидать впечатляющего скачка производительности. Несколько утечек уже сообщили, что максимальная частота чипа Qualcomm достигнет 4 ГГц, тогда как у Snapdragon 8 Gen 3 она составит всего 3,3 ГГц. Также стоит рассчитывать на удвоение производительности NPU (части, предназначенной для ИИ) и появление нового графического процессора Adreno 830, еще более эффективного. Что касается конфигурации ядер, то все они должны иметь высокие частоты, при этом Qualcomm откажется от ядер "Efficiency" в новом поколении. Согласно некоторым утечкам, мы ожидаем более 3 миллионов баллов в AnTuTu по сравнению с 2 миллионами в настоящее время.

Snapdragon 8 Gen 4 появится уже в октябре 2024 года

Qualcomm уже несколько лет переносит сроки выхода каждого нового high-end чипа Snapdragon, так будет и в этом году. На MWC 2024 компания уже официально объявила, что следующее поколение будет представлено на мероприятии Snapdragon Summit, которое состоится в октябре, и, вероятно, в начале месяца. По данным Undead, известного корейского утечки, Qualcomm должна завершить работу над чипом уже в апреле 2024 года, а в июне отправить его производителям, а в сентябре начать массовое производство.

В прошлом году Snapdragon 8 Gen 3 был представлен 26 октября, более чем на 2 недели раньше предыдущего чипа. Поэтому и в этом году несколько производителей перенесут дату запуска своих устройств, в частности Xiaomi и OnePlus, которые обычно первыми используют новые чипы Qualcomm в своих смартфонах.

Такой опережающий запуск также должен позволить Qualcomm лучше конкурировать с Apple, которая традиционно выпускает свои новые чипы в сентябре вместе с iPhone. Поэтому теперь остается только гадать, сможет ли новый Snapdragon наконец-то составить конкуренцию процессорам Apple.