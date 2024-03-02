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Несколько дней назад Qualcomm представила множество новинок на международной выставке MWC, и теперь все внимание приковано к следующим технологиям, которые компания анонсирует в ближайшие месяцы. Среди них - новый высококлассный чип Snapdragon для смартфонов, который уже сейчас обещает стать революционным.
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В настоящее время чип называется Snapdragon 8 Gen 4, но на этот раз он должен получить другое название, поскольку Qualcomm намерена изменить его архитектуру. Как и в случае с процессорами Ryzen от AMD, новыми чипами Intel Core Ultra или даже процессорами M от Apple, уже сейчас можно ожидать куда более значительных изменений, чем в предыдущем поколении.
Вместо того чтобы снова полагаться на ядра ARM Cortex, как Qualcomm делает в своих чипах уже более 10 лет, Snapdragon 8 Gen 4 станет первым мобильным процессором, в который будут интегрированы новые ядра Oryon, разработанные его компанией Nuvia, которую он купил в 2021 году за 1,4 миллиарда долларов.
Эти ядра Oryon уже были недавно представлены на борту чипа Snapdragon X Elite для ПК, на котором мы уже видели несколько бенчмарков. Пока их нет в продаже, так как они ожидаются во втором квартале года, но Qualcomm уже объявила цвет во время своей презентации. Snapdragon X Elite обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим Snapdragon 8cx Gen 3 и позволит компьютерам сравняться с MacBooks от Apple, использующими чипы M3.
В смартфонах мы также можем ожидать впечатляющего скачка производительности. Несколько утечек уже сообщили, что максимальная частота чипа Qualcomm достигнет 4 ГГц, тогда как у Snapdragon 8 Gen 3 она составит всего 3,3 ГГц. Также стоит рассчитывать на удвоение производительности NPU (части, предназначенной для ИИ) и появление нового графического процессора Adreno 830, еще более эффективного. Что касается конфигурации ядер, то все они должны иметь высокие частоты, при этом Qualcomm откажется от ядер "Efficiency" в новом поколении. Согласно некоторым утечкам, мы ожидаем более 3 миллионов баллов в AnTuTu по сравнению с 2 миллионами в настоящее время.
Snapdragon 8 Gen 4 появится уже в октябре 2024 года
Qualcomm уже несколько лет переносит сроки выхода каждого нового high-end чипа Snapdragon, так будет и в этом году. На MWC 2024 компания уже официально объявила, что следующее поколение будет представлено на мероприятии Snapdragon Summit, которое состоится в октябре, и, вероятно, в начале месяца. По данным Undead, известного корейского утечки, Qualcomm должна завершить работу над чипом уже в апреле 2024 года, а в июне отправить его производителям, а в сентябре начать массовое производство.
В прошлом году Snapdragon 8 Gen 3 был представлен 26 октября, более чем на 2 недели раньше предыдущего чипа. Поэтому и в этом году несколько производителей перенесут дату запуска своих устройств, в частности Xiaomi и OnePlus, которые обычно первыми используют новые чипы Qualcomm в своих смартфонах.
Такой опережающий запуск также должен позволить Qualcomm лучше конкурировать с Apple, которая традиционно выпускает свои новые чипы в сентябре вместе с iPhone. Поэтому теперь остается только гадать, сможет ли новый Snapdragon наконец-то составить конкуренцию процессорам Apple.