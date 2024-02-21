Первый пациент, которому был имплантирован мозговой чип Neuralink, полностью восстановился и может управлять компьютерной мышью с помощью мыслей.

Первый пациент, в чей мозг был имплантирован чип Neuralink, полностью поправился и испробовал возможность управлять компьютерной мышью с помощью мыслей. И, у него получилось. Об этом сообщил Элон Маск, создатель компании Neuralink, во время прямой трансляции в сети. Пациент, о котором идет речь, стал первым человеком, в чей мозг был установлен этот чип. Операция была проведена в январе этого года.

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Маск отметил, что прогресс достигнутый в этой области очень значительный и пациент, кажется, полностью выздоровел и способен управлять мышью и перемещать ее по экрану только с помощью своих мыслей. Neuralink позволяет управлять различными устройствами, такими как телефоны и компьютеры, только с помощью мыслей. Это является перспективным шагом для людей с ограниченными двигательными функциями.

Однако данная процедура вызвала резонанс в научном сообществе. Критики считают, что открытие мозга живого человека для установки данного устройства требует более официального и ответственного подхода, а не просто сообщения в социальных сетях. Дуглас Нунамакер, представитель Гастингского центра, заявил, что такая сложная процедура, особенно на людях с серьезными проблемами со здоровьем, требует большего внимания и ответственности.

Neuralink считает, что это открытие имеет огромный потенциал для улучшения жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Компания планирует использовать чип для различных приложений, включая общение человека с компьютерами и другими устройствами, а также возможность обеспечить "телепатическую" связь между людьми. Успех этой технологии может привести к большому прорыву в медицине и помочь миллионам людей по всему миру. Несмотря на опасения научного сообщества, Neuralink продолжает разрабатывать и улучшать свою технологию с той целью, чтобы она стала доступной и полезной для всех.