В СМИ появилась информация о 9-летнем мальчике по имени Чингим Сэндуу из Монголии, который смог зарегистрироваться в Книге рекордов Гиннесса за свою впечатляющую способность играть в игру Саймон.

middleasiannews

В СМИ появилась информация о 9-летнем мальчике по имени Чингим Сэндуу из Монголии, который смог зарегистрироваться в Книге рекордов Гиннесса за свою впечатляющую способность играть в игру Саймон. Мальчик успешно выполнил 276 нажатий (23 ходов) в игре, играя с закрытыми глазами и слушая музыку.

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Созданная в конце 70-х и начале 80-х годов американцами Ральфом Бером и Ховардом Моррисоном, игра Саймон является популярной электронной игрушкой, которая помогает детям развивать и тренировать память и реакцию. По сути, Simon - это большая круглая электронная панель с четырьмя кнопками, на которые нажимает игрок. Каждая из них загорается и издает звуки. Цель игрока - запомнить последовательность световых сигналов и звуков и повторить их в рамках одного "раунда" игры.

Данный случай подчеркивает важность развития у детей навыков концентрации и запоминания, поскольку это может открыть перед ними новые возможности для успешного развития и достижений в различных сферах жизни. Достижение Чингима Сэндуу является вдохновляющим примером для других детей и демонстрирует, что с упорством и тщательной практикой, они также могут достичь замечательных результатов, как в игре Саймон, так и в других аспектах своей жизни.