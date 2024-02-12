Компания Microsoft объявила, что следующее крупное обновление Windows будет называться Windows 11 версии 24H2 и будет содержать некоторые возможности, основанные на искусственном интеллекте (AI).

Компания Microsoft объявила, что следующее крупное обновление Windows будет называться Windows 11 версии 24H2 и будет содержать некоторые возможности, основанные на искусственном интеллекте (AI). Сообщение об этом было сделано в блоге Windows Insider Blog, посвященном новой сборке Preview Build. Это подтверждение по сути развенчало все предположения о том, что следующим обновлением Windows будет Windows 12.

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Windows 11 продолжит раз в год обновлять все функций. В сообщении говорится: "Начиная с сегодняшней сборки Build 26-xx, инсайдеры Windows Insiders в каналах Canary и Dev увидят обновление версий в разделе "Настройки" > "Система" > "О системе" (и winver) до версии 24H2".

Важно отметить, что Microsoft никогда официально не обсуждала существование Windows 12. Предположения основывались в основном на заявлениях руководителей других технологических компаний, таких как Qualcomm и Intel. И Windows 12 не появится в ближайшее время.

Обновление Windows 11 версии 24H2 в первую очередь будет направлено на работу с искусственным интеллектом нового поколения. Точные сведения об этих возможностях ИИ пока неизвестны, но подробности должны появиться в ближайшие месяцы. Решение Microsoft сделать ставку на искусственный интеллект - вполне естественный выбор, учитывая, что он рассматривается как следующий крупный рубеж в мире технологий.

ИИ дает Microsoft преимущество перед такими конкурентами, как Google, которые десятилетиями доминировали в поисковом и интернет-бизнесе. Тем временем сама компания Google провела ребрендинг Bard AI в Gemini и на прошлой неделе ввела платный тарифный план, что, по общему мнению, является ответом на амбиции Microsoft и OpenAI в области ИИ.

Следующее крупное обновление Windows ожидается во второй половине этого года. Если говорить о последней версии Windows 11 Insider Preview Build 26052, то в ней появилась поддержка команд sudo для пользователей командной строки. Команда добавила улучшения для слуховых аппаратов и возможность проверить звук микрофона в разных режимах обработки.