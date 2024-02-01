Графический стек с открытым исходным кодом Mesa 24.0 был выпущен недавно в качестве крупного обновления, которое представляет новые функции и множество улучшений для нескольких графических драйверов, входящих в его состав.

Недавно был выпущен открытый исходный код Mesa 24.0, представляющий собой крупное обновление с новыми функциями и улучшениями для различных графических драйверов.

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Основные достижения включают в себя новый драйвер PowerVR Vulkan для графических процессоров Imagination, поддержку OpenGL 4.6 для драйвера D3D12 MS OpenGL, улучшение производительности трассировки лучей для драйвера RADV AMD Vulkan и поддержку EGL_EXT_query_reset_notification_strategy, позволяющую получить стратегию уведомления о сбросе контекста для создания совместимого общего контекста.

Также было включено множество улучшений для драйвера NVK NVIDIA Vulkan. В драйвер Asahi добавили поддержку геометрических шейдеров, OpenGL 3.3 и новых расширений OpenGL. Драйвер RADV AMD Vulkan приобрел поддержку новых расширений Vulkan.

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В релиз также добавлены исправления ошибок для различных видеоигр, устранение регрессий в приложениях Flatpak, улучшение поддержки различных систем, включая Ubuntu 22.04 LTS и Slackware 15.0, а также улучшение поддержки Unreal Engine 5.2 и исправление ошибок.