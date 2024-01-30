В понедельник Илон Маск объявил, что имплантат был успешно установлен в мозг первого человека-добровольца.

В понедельник Илон Маск объявил, что мозговой имплантат Neuralink был успешно установлен в мозг первого человека-добровольца. Первый продукт Neuralink называется "Телепатия" и позволяет управлять различными устройствами только с помощью мыслей. Маск отметил, что имплантат может быть особенно полезен для людей с ограниченными возможностями, которые потеряли способность использовать свои конечности. Он также отметил, что целью Neuralink является улучшение коммуникации и взаимодействия между людьми и машинами.

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Однако неврологи сомневаются, что Neuralink сможет "решить" проблемы психического здоровья или изменить архитектуру развития мозга, когда он поражен заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Они считают, что технология Neuralink могла бы быть эффективной в стимуляции электродов, что помогло бы улучшить подвижность парализованным пациентам или помочь слепым пациентам видеть. Однако представители компании Neuralink не прокомментировали эти заявления экспертов.

Neuralink была разработана в течение многих лет. В 2023 году компания получила разрешение для тестирования своих мозговых имплантатов на людях. Первые испытания начались в сентябре 2023 года с участием пациентов с травмами спинного мозга, параличом конечностей и боковым амиотрофическим склерозом. Neuralink намерена помочь людям с неврологическими расстройствами с помощью своих имплантируемых устройств, но в конечном итоге планирует разработать имплантат, позволяющий отправлять сообщения или играть в игры только с помощью мыслей.

Однако некоторые эксперты высказывают сомнения относительно эффективности и этичности технологии Neuralink. Они считают, что такое суперускоренное мышление, которое обещает Маск, может быть ограничено базовыми функциями мозга. Также эксперты сомневаются в обещаниях Маска о связи человека и искусственного интеллекта.

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В целом, Neuralink представляет собой инновационную технологию, которая может иметь значительное влияние на медицину и технологии в будущем. Однако необходимо продолжить исследования и испытания, чтобы более точно определить ее возможности и ограничения.