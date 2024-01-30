Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Илон Маск заявил, что первый пациент получил мозговой имплантат Neuralink
В понедельник Илон Маск объявил, что имплантат был успешно установлен в мозг первого человека-добровольца.

реклама

В понедельник Илон Маск объявил, что мозговой имплантат Neuralink был успешно установлен в мозг первого человека-добровольца. Первый продукт Neuralink называется "Телепатия" и позволяет управлять различными устройствами только с помощью мыслей. Маск отметил, что имплантат может быть особенно полезен для людей с ограниченными возможностями, которые потеряли способность использовать свои конечности. Он также отметил, что целью Neuralink является улучшение коммуникации и взаимодействия между людьми и машинами.

реклама

Однако неврологи сомневаются, что Neuralink сможет "решить" проблемы психического здоровья или изменить архитектуру развития мозга, когда он поражен заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера. Они считают, что технология Neuralink могла бы быть эффективной в стимуляции электродов, что помогло бы улучшить подвижность парализованным пациентам или помочь слепым пациентам видеть. Однако представители компании Neuralink не прокомментировали эти заявления экспертов.

Neuralink была разработана в течение многих лет. В 2023 году компания получила разрешение для тестирования своих мозговых имплантатов на людях. Первые испытания начались в сентябре 2023 года с участием пациентов с травмами спинного мозга, параличом конечностей и боковым амиотрофическим склерозом. Neuralink намерена помочь людям с неврологическими расстройствами с помощью своих имплантируемых устройств, но в конечном итоге планирует разработать имплантат, позволяющий отправлять сообщения или играть в игры только с помощью мыслей.

Однако некоторые эксперты высказывают сомнения относительно эффективности и этичности технологии Neuralink. Они считают, что такое суперускоренное мышление, которое обещает Маск, может быть ограничено базовыми функциями мозга. Также эксперты сомневаются в обещаниях Маска о связи человека и искусственного интеллекта.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В целом, Neuralink представляет собой инновационную технологию, которая может иметь значительное влияние на медицину и технологии в будущем. Однако необходимо продолжить исследования и испытания, чтобы более точно определить ее возможности и ограничения.

#илон маск #elon musk #neuralink #имплантат
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Маск: Первый человек со вживленным в мозг имплантом Neuralink чувствует себя хорошо
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall развёртывает на Украине зенитную систему Skynex, стреляющую программируемыми снарядами
4
Су-34 смог удачно приземлиться имея работоспособной лишь переднюю стойку шасси
6
Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
3
На Урале запустят два крупных производства на 1,2 тыс рабочих мест
+
Минобороны России: Ракетные шахты для «Сармата» и другие ракеты готовы к использованию
+
Создан 16-битный процессор с частотой 3 Гц, работающий внутри Excel
7
Боец РФ показал исправный американский БТР М113 с российским флагом, захваченный под Артемовском
+
Илон Маск собирается интегрировать на страницах X информацию спортивных тотализаторов
+
Самый большой в мире круизный лайнер Icon of the Seas вышел в первое плавание
3
Агентство JAXA рассказало о маленьких роверах лунной миссии SLIM
+
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
56
Samsung рассказала, какие прошлые флагманы получат One UI 6.1
+
Падение продаж на 60% сигнализирует о черной полосе компании Volkswagen
9
Энтузиаст создал процессор в Excel
+
«Урал» строит новый автоматизированный завод на 5 тыс. машин в год
1
Космический телескоп Хаббл впервые в истории обнаружил воду за пределами Солнечной системы
+
Обновление NavStar возвращает навигационные жесты Samsung в One UI 6.1
+
MilitaryTV: Ни одна из западных систем ПВО не способна сбить Х-22 из-за скорости и траектории
+
Американские майнеры опасаются разорения в 2024 году из-за перехода Bitcoin на халвинг
2
Эксперты призывают компании, производящие аккумуляторы, внедрять технологии нового поколения.
+

Популярные статьи

5 причин, по которым я не меняю SATA SSD на быстрый M.2 NVMe SSD в игровом ПК даже в 2024 году
106
Как две видеокарты NVIDIA обрушили продажи продукции AMD, и почему Radeon RX 7800 XT никому не нужна
146
У игровых консолей Xbox начинаются проблемы
6
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
10
10 захватывающих моментов из фильма Темный рыцарь
4
Как безопасно делать покупки на маркетплейсах
3
Eurasian Times: Украина использует "супер-БПЛА", который может управлять десятками дронов-камикадзе
4
Аль-Маядин: Украина продает Западу личные данные и жизни своих граждан
3
Обзор игры Call of Duty - до сих пор захватывающе
2
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
1

Сейчас обсуждают

ЧВК Вагнер 1
14:49
Эта старая двуличная крашеная бабка продала свой зад за баксы , а так же весь свой народ подложила под заднеприводных .
В Казахстане сообщили о готовности передать 20 аэропортов страны под управление инвесторов из Европы
Павел Плетенец
14:47
Не стОит писать чушь. Я каждый год апаю железо, а иногда и несколько раз за год, периодически занимаюсь сборками, прекрасно понимаю о чем говорю. АМД стОит брать очень дёшево с рук, как сейчас 5700 xt...
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
ЧВК Вагнер 1
14:46
Значит России к границам ЕС нельзя , а вот НАТО к нашим границам можно . Эти заднеприводные там не чего не попутали ?
Зеленский вновь призвал дать Украине оружие, чтобы не допустить Россию до границ Евросоюза
ЧВК Вагнер 1
14:44
Наркота делает свое дело .
Time: Зеленский стал непредсказуем для Запада в своих решениях
Иван Паныч
14:43
Согласен, без них никак, ещё Age of Wonders shadow magic
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
Серж Диезз
14:40
Мозги купи, тогда поймешь
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
Алексей Суворов
14:40
так там вообще мобильных проц стоит
AMD снова меняет стратегию – Radeon RX 8700 ХТ за $500 предложит быстродействие Radeon RX 7900 ХТХ
Ultimauser
14:40
Liberty 4 nc для шумодава или liberty 3 pro для качественного звука. Поделие из статьи только свиньям давать слушать 🤡
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
Михаил Иванович
14:39
"Дэвид Куртен устроил в соцсетях голосование" По любому честные результаты, про ботов и накрутку он походу не слышал)
По данным опроса: 87% британцев хотели бы видеть в качестве премьер-министра страны Владимира Путина
Hivi77
14:34
А где они вообще мозк у человекаф нашли? Знаю только спинной и костный...
Компания Илона Маска Neuralink вживила чип в мозг первого пациента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем