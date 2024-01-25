Steam от Valve всегда был в авангарде компьютерных игр, предоставляя множество игр и надежный клиент для игроков. Тем не менее, новая функция "Приватные игры" выводит ее на новый уровень, позволяя пользователям скрывать определенные игры от своих друзей и посетителей библиотеки.

Steam от Valve всегда был в авангарде компьютерных игр, предоставляя множество игр и надежный клиент для игроков. Однако новая функция "Приватные игры" выводит ее на новый уровень, позволяя пользователям скрывать определенные игры от своих друзей и посетителей библиотеки.

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По умолчанию Steam позволяет любому видеть, какие игры вы недавно приобрели или играли ваши друзья, но некоторые пользователи по разным причинам хотят сохранить определенные игры в тайне. Если речь идет о деликатных или нетрадиционных играх, либо просто о желании сохранить конфиденциальность, то функция "Приватные игры" позволит игрокам сделать это, не беспокоясь о том, что другие увидят список этих игр.

Раньше пользователи могли скрывать игры только в своей библиотеке, что не мешало другим видеть, что игра принадлежит вам и вы в нее недавно играли. Эта функция позволяет игрокам наслаждаться своими личными увлечениями, не опасаясь, что другие будут шпионить за их игровой деятельностью.

Чтобы получить доступ к этой новой функции, пользователи должны сначала присоединиться к бета-версии Steam, зайдя в Steam Client, выбрав "Настройки" и изменив пункт "Участие в тестировании клиента" на "Бета-версия Steam". После того как Клиент перейдет в бета-версию, пользователи смогут указывать приватные игры, щелкнув правой кнопкой мыши на конкретной игре, наведя курсор мыши на "Управление" и нажав "Пометить как приватную".

Кроме того, пользователи могут пометить игру как приватную при совершении покупки. Выбрав в выпадающем меню "Использовать для собственного аккаунта: Private" в выпадающем меню при добавлении игры в покупательскую корзину, игра автоматически станет приватной и не будет видна другим пользователям.

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В целом, новая функция "Приватные игры" в Steam дает пользователям возможность сохранять конфиденциальность и наслаждаться своими игровыми увлечениями, не опасаясь, что их действия увидят посторонние. Эта новая функция еще больше улучшает и без того впечатляющую платформу Steam, демонстрируя стремление Valve постоянно совершенствовать и добавлять новые функции в свой Steam Client.