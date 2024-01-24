Mountain - бренд периферийных устройств премиум-класса, известный своей модульной клавиатурой Everest Max со съемным нумпадом, выделенными макро-клавишами и съемным медиа-доком.

Mountain - бренд периферийных устройств премиум-класса, известный своей модульной клавиатурой Everest Max со съемным нумпадом, выделенными макро-клавишами и съемным медиа-доком. Это хорошо продуманная клавиатура,, и сегодня владельцы Everest Max или любой другой клавиатуры, использующей переключатели Cherry MX, могут изменить свой стиль с помощью новых Pudding-Style Snow Keycaps.

Белоснежные клавиши Everest Pudding Style

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Эти новые белоснежные клавиши остались верны существующим клавишам Mountain с полупрозрачными боковыми стенками и надписями, при этом в них используется высококачественный пластик PBT. Белоснежные кейкапы, несмотря на название, выпускаются как в черном, так и в привычном белом цвете. Они имеют приятную на ощупь текстуру, на которой практически не образуется блеск или износ, а стиль надписей "DOUBLE-SHOT LEGENDS" создается методом двухслойного литья под давлением и становится единым целым с клавишами, что делает невозможным их выцветание или истирание.

Всего в комплекте 113 колпачков, которые полностью совместимы с клавиатурами Mountains Everest, Everest 60, а также со всеми механическими клавиатурами, в которых используются механические переключатели с крестообразным стержнем в стиле Cherry.

Комментарий от представителя:

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"Снежные колпачки - идеальное дополнение для любой геймерской механической клавиатуры", - говорит Брэм Ронген, руководитель отдела периферийных устройств MOUNTAIN. "Благодаря двойной печати и материалу PBT они сохранят свою красоту на долгие годы и будут использоваться на подавляющем большинстве механических клавиатур, представленных на рынке, благодаря их широкой совместимости".