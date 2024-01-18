AGI Technology выпускает первую в мире карту MicroSD емкостью 2 ТБ, повышая стандарты хранения данных

В конце прошлого года мы сообщали о том, что на подходе огромная карта microSD емкостью 2 ТБ от компании KIOXIA, а теперь к гонке присоединился еще один производитель: компания Agile Gear International (AGI) анонсировала свою новую карту емкостью 2 ТБ.

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AGI, тайваньский производитель памяти, недавно обновил свой веб-сайт, выложив на нем эффектное изображение, утверждающее, что эта новая карта является "первой в мире" microSD емкостью 2 ТБ.





Захватывающая вещь - особенно если вы любите хранить множество игр на своей Steam Deck!

Новая карта AGI, получившая название Supreme Pro TF138 microSD V30 / A2 (броско, да?), заявляет, что скорость чтения достигает 170 МБ в секунду, а записи - 160 МБ в секунду.





На сайте AGI говорится об использовании этой карты в таких устройствах, как смартфон, фотоаппарат, дрон или Nintendo Switch. Лично я считаю, что она станет отличным дополнением к Steam Deck или ROG Ally.





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По слухам, карта уже находится в массовом производстве, но подробная информация о цене и доступности пока не уточняется, но мы обязательно сообщим вам, как только эти новые массивные SD-карты появятся в продаже.