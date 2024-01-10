Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kefir32
Asus представила новый ноутбук Zenbook Duo, оснащенный двумя экранами и съемной клавиатурой
Новинка ориентируется на Yoga Book 9i от Lenovo, оснащенный парой 14-дюймовых OLED-дисплеев с общей диагональю экрана 19,8 дюйма

реклама

asus.com

Компания Asus представила Zenbook Duo, новейшее устройство в линейке ноутбуков с двумя экранами. Но вместо небольшого дополнительного дисплея над клавиатурой ноутбука, как в предыдущих моделях Duo, обновленная версия 2024 года оснащена двумя одинаковыми 14-дюймовыми экранами. Оба они OLED, с разрешением до 2880 x 1800, соотношением сторон 16:10 и максимальной частотой обновления 120 Гц. В сумме они предлагают 19,8 дюйма полезной площади экрана.

реклама

Это схожий подход с тем, который Lenovo применила в прошлогоднем двухэкранном Yoga Book 9i, хотя и с некоторыми изменениями. Как и Lenovo, Asus предоставляет вам выбор: набирать текст на нижнем сенсорном экране с помощью сенсорной клавиатуры или с помощью съемной физической Bluetooth-клавиатуры. Но отличие еще в том, что клавиатура Asus имеет встроенный трекпад, поэтому вам не придется использовать ее в сочетании с сенсорным трекпадом на экране.

asus.com

Asus предполагает, что вы будете использовать новый Zenbook Duo в нескольких различных конфигурациях. Есть стандартный режим ноутбука, когда нижний экран полностью закрыт традиционной клавиатурой и трекпадом. Вы можете положить клавиатуру на стол и расположить два экрана вертикально в режиме "Двойной экран" или горизонтально в режиме "Рабочий стол". Наконец, есть режим "Совместный доступ", в котором вы полностью отказываетесь от клавиатуры и кладете ноутбук на ровную поверхность с обоими экранами, направленными вверх и в сторону друг от друга, предположительно для того, чтобы вы могли поделиться своей работой с коллегой, сидящим напротив вас.

Естественно, что Asus Zenbook Duo, выпущенный на год позже своего конкурента, оснащен более современным оборудованием. Он оснащается процессором Intel Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативной памяти, накопителем объемом до 2 ТБ и аккумулятором емкостью 75 Втч. Подключение включает два порта Thunderbolt 4, порт USB-A, выход HDMI и 3,5-мм разъем, также ноутбук можно использовать со стилусом Asus. Клавиатура Bluetooth предназначена для переноски между двумя экранами, когда ноутбук не используется, и может заряжаться, прикрепляясь к штырям pogo на краях нижнего экрана.

Zenbook Duo (2024) - лишь один из многих ноутбуков, представленных Asus на CES в этом году. Наряду с ним компания представила новые ноутбуки Vivobook, включая 15,6-дюймовый Vivobook Pro 15 OLED, оснащенный процессором Intel Core Ultra 9 и графическим процессором Nvidia RTX, а также 24 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ для хранения данных. Также есть 15- и 16-дюймовые ноутбуки серии Vivobook S, которые также доступны с OLED-экранами и комплектуются на выбор новейшими процессорами Intel и AMD, но не упоминаются выделенные GPU.

Наконец, есть несколько игровых ноутбуков под брендом TUF, включая новые модели TUF Gaming F16, A16 и A15. Модель F16 оснащена процессором Intel Core i7 13650HX и графическим процессором Nvidia RTX 4060, а модель A16 - AMD Ryzen 9 7845HX и RTX 4070. Обе модели оснащены 16-дюймовыми ЖК-дисплеями с частотой 165 Гц (хотя точные разрешения могут отличаться), до 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 2 ТБ.

Младшая модель TUF Gaming A15 комплектуется процессором AMD Ryzen 8000-й серии с графическим процессором RTX 4070, 15-дюймовым ЖК-дисплеем 2,5K с частотой обновления 165 Гц, до 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 2 ТБ. Все три ноутбука можно апгрейдить, увеличив объем оперативной памяти и накопителя.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#asus #zenbook duo
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен ноутбук Asus ZenBook 14 с OLED-дисплеем и процессором AMD Ryzen 7 8840HS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
6
К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
11
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
55
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
28
Первый полет экспериментального самолета X-65 запланирован на 2025 год
1
Украинские журналисты назвали секретный аэродром, на котором разместят базу для истребителей F-16
5
Майнеры начали готовиться к очередной криптовалютной лихорадке, закупая видеокарты в больших объемах
11
AMD представила видеокарту Radeon RX 7600 XT 16 ГБ
+
Siemens с Sony представляет систему для создания пространственного контента
+
Румыния строит шоссе от своих портов к украинской границе
+
MSI представила «читерский» монитор MEG 321URX для фанатов League of Legends с функцией скрытого ИИ
4
AMD представила новые бюджетные игровые процессоры Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G
3
Eurasian Times: российские средства РЭБ подавляют дроны ВСУ
+
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
+
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
9
Компания Microchip Technology получит 162-миллионное финансирование от США
+
Acer представила огромный 57-дюймовый изогнутый MiniLED монитор Predator Z57
1
Представлен Hub M3 от Aqara способный заменить популярные платформы для умного дома
4
На Украине зафиксировано использование российской армией новейших моделей Герань-2
+
Общий хешрейт сети Kaspa превысил 140 PH в секунду
1

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
26
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
54
Что не так с игровыми OLED-мониторами
47
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11
2
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
5
Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
6
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
2
Баланс сил на рынке чипов медленно, но неуклонно смещается в сторону Китая
+

Сейчас обсуждают

Mostack
13:09
странная логика. Любая карта - огрызок от самого топа. А брать топ - идея бредовая сама по себе =)
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Эдуард Кузнецов
13:06
А они имеют право использовать лджишную олед технологию? Или патент купили?
Новинки от Samsung: игровые OLED-мониторы с антибликовым покрытием
Ryzen1200
13:05
Идентичная карта MSI GeForce RTX 4060 Gaming X Все ли нормально с частотами чипа в бусте (2865 мгц вместо заявленных 2595 мгц) и почему память не hynix, а samsung?
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
Chihonya
12:59
ну по потреблению согласен, в остальном огрызок...
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Absamad Manturov
12:58
В 2018 пересел с 27"2к75герц(ips) на 43"4к60герц(ips, монитор от lg ) и до сих пор, когда возвращаюсь с работы( там у меня был 24"1080 ) ловлю "вау эффект" Все конечно зависит от бюджета, если деньги ...
Почему я не планирую в ближайшие годы покупать 4K монитор
Chihonya
12:58
Шишкин, ты че енто разбушевался, майкопского не подвезли?
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Михаил Лукиных
12:58
Вам как приятнее умереть -от пули в глаз или от пули в живот?Кстати а что там с пулями со смещенным центром?
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
222
12:57
автора в Сибирь тянет, но работать не хочет
Редкие пушечные ядра 18 века обнаружены в Сибири
Chihonya
12:55
Шеша)
Майнеры начали готовиться к очередной криптовалютной лихорадке, закупая видеокарты в больших объемах
Даниил Кошевой
12:54
Семикратное налогообложение в деле...
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем