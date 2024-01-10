Новинка ориентируется на Yoga Book 9i от Lenovo, оснащенный парой 14-дюймовых OLED-дисплеев с общей диагональю экрана 19,8 дюйма

asus.com

Компания Asus представила Zenbook Duo, новейшее устройство в линейке ноутбуков с двумя экранами. Но вместо небольшого дополнительного дисплея над клавиатурой ноутбука, как в предыдущих моделях Duo, обновленная версия 2024 года оснащена двумя одинаковыми 14-дюймовыми экранами. Оба они OLED, с разрешением до 2880 x 1800, соотношением сторон 16:10 и максимальной частотой обновления 120 Гц. В сумме они предлагают 19,8 дюйма полезной площади экрана.

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Это схожий подход с тем, который Lenovo применила в прошлогоднем двухэкранном Yoga Book 9i, хотя и с некоторыми изменениями. Как и Lenovo, Asus предоставляет вам выбор: набирать текст на нижнем сенсорном экране с помощью сенсорной клавиатуры или с помощью съемной физической Bluetooth-клавиатуры. Но отличие еще в том, что клавиатура Asus имеет встроенный трекпад, поэтому вам не придется использовать ее в сочетании с сенсорным трекпадом на экране.

asus.com

Asus предполагает, что вы будете использовать новый Zenbook Duo в нескольких различных конфигурациях. Есть стандартный режим ноутбука, когда нижний экран полностью закрыт традиционной клавиатурой и трекпадом. Вы можете положить клавиатуру на стол и расположить два экрана вертикально в режиме "Двойной экран" или горизонтально в режиме "Рабочий стол". Наконец, есть режим "Совместный доступ", в котором вы полностью отказываетесь от клавиатуры и кладете ноутбук на ровную поверхность с обоими экранами, направленными вверх и в сторону друг от друга, предположительно для того, чтобы вы могли поделиться своей работой с коллегой, сидящим напротив вас.

Естественно, что Asus Zenbook Duo, выпущенный на год позже своего конкурента, оснащен более современным оборудованием. Он оснащается процессором Intel Core Ultra 9 185H, 32 ГБ оперативной памяти, накопителем объемом до 2 ТБ и аккумулятором емкостью 75 Втч. Подключение включает два порта Thunderbolt 4, порт USB-A, выход HDMI и 3,5-мм разъем, также ноутбук можно использовать со стилусом Asus. Клавиатура Bluetooth предназначена для переноски между двумя экранами, когда ноутбук не используется, и может заряжаться, прикрепляясь к штырям pogo на краях нижнего экрана.

Zenbook Duo (2024) - лишь один из многих ноутбуков, представленных Asus на CES в этом году. Наряду с ним компания представила новые ноутбуки Vivobook, включая 15,6-дюймовый Vivobook Pro 15 OLED, оснащенный процессором Intel Core Ultra 9 и графическим процессором Nvidia RTX, а также 24 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ для хранения данных. Также есть 15- и 16-дюймовые ноутбуки серии Vivobook S, которые также доступны с OLED-экранами и комплектуются на выбор новейшими процессорами Intel и AMD, но не упоминаются выделенные GPU.

Наконец, есть несколько игровых ноутбуков под брендом TUF, включая новые модели TUF Gaming F16, A16 и A15. Модель F16 оснащена процессором Intel Core i7 13650HX и графическим процессором Nvidia RTX 4060, а модель A16 - AMD Ryzen 9 7845HX и RTX 4070. Обе модели оснащены 16-дюймовыми ЖК-дисплеями с частотой 165 Гц (хотя точные разрешения могут отличаться), до 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 2 ТБ.

Младшая модель TUF Gaming A15 комплектуется процессором AMD Ryzen 8000-й серии с графическим процессором RTX 4070, 15-дюймовым ЖК-дисплеем 2,5K с частотой обновления 165 Гц, до 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 2 ТБ. Все три ноутбука можно апгрейдить, увеличив объем оперативной памяти и накопителя.

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