LG выпускает Signature OLED T, первый в мире беспроводной прозрачный OLED-телевизор, нарушающий традиционные представления о просмотре.

LG Electronics

Компания LG Electronics представила первый в мире прозрачный и беспроводной OLED-телевизор LG Signature OLED T, который меняет представление о том, как мы смотрим телевизор, сочетая прозрачную OLED-технологию с беспроводной передачей и приемом аудио/видео, позволяя зрителям наслаждаться открытыми видами или произведениями искусства на стенах через экран, устраняя при этом путаницу кабелей.

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Сообщается, что в этом телевизоре разумно сочетаются прозрачная OLED-технология с беспроводной передачей и приемом аудио/видео, что позволяет зрителям перемещать его по дому, размещать перед окном в гостиной или в качестве перегородки между гостиной и кухней.





LG Electronics

LG Signature OLED T предлагает два уникальных режима экрана: прозрачный и черный. В прозрачном режиме зрители могут наслаждаться уникальными впечатлениями, объединяя изображение телевизора с видами на улице или настенным искусством. Для тех, кто ищет более высокое качество изображения, достаточно нажать кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы переключиться в черный режим.





LG Electronics

Оснащенный модернизированным процессором и искусственным интеллектом Alpha 11, а также операционной системой webOS Smart TV от LG, телевизор LG Signature OLED T в четыре раза превосходит по производительности предыдущие модели. Процессор Alpha 11 улучшает качество изображения благодаря попиксельному анализу и цветокоррекции, а также сочетает его с детальным пространственным звуком для точного воспроизведения замысла создателя.





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LG Signature OLED T будет доступен на мировых рынках к концу этого года, сообщает LG Electronics.