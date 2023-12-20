Известный российский режиссер Никита Михалков в своем недавнем интервью подверг яростной критике вклад Эльдара Рязанова в отечественный кинематограф.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Известный российский режиссер Никита Михалков в своем недавнем интервью подверг яростной критике вклад Эльдара Рязанова в отечественный кинематограф. Михалков, известный по оскароносному фильму "Утомленные солнцем", заявил, что не считает работы Рязанова фильмами. Признавая хорошую драматургию в фильмах Рязанова, Михалков утверждал, что в них отсутствуют основные элементы, которые делают кино живым существом.

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Михалков, режиссер множества признанных критикой фильмов, назвал комедию Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" его лучшей работой. Однако он все равно не считает ее настоящим кино. Комментарии Михалкова вызвали бурную дискуссию среди кинолюбителей и критиков: одни утверждают, что фильмы Рязанова - неотъемлемая часть российского кино, другие соглашаются с оценкой Михалкова.

Рязанов, наиболее известный своими сатирическими комедиями, является заметной фигурой в российском кино уже более пяти десятилетий. Его фильмы пользовались широкой популярностью и способствовали формированию культурной идентичности страны. Однако критика Михалкова подняла вопросы об определении кинематографа и о том, что делает фильм по-настоящему великим.

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Пока дебаты продолжаются, остается неизвестным, повлияют ли комментарии Михалкова на то, как фильмы Рязанова воспринимаются зрителями и критиками. Ясно одно: в мире кино мнения всегда субъективны, и разногласия по поводу того, что такое великий фильм, будут существовать всегда.