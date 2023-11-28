Состояние здоровья Будановой значительно ухудшилось, что привело к ее госпитализации

КоллажПо данным источников, Марианна Буданова была отравлена тяжелыми металлами. Эта новость вызвала волнения в украинских СМИ, однако официального заявления пока не последовало.

Тяжелые металлы, о которых идет речь, не часто используются в повседневной жизни или в военном деле, и их наличие может свидетельствовать о намеренной попытке отравления конкретного человека. По имеющимся данным, несколько сотрудников Главного разведывательного управления (ГУР) также были отравлены тяжелыми металлами.

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Состояние здоровья Будановой значительно ухудшилось, что привело к ее госпитализации. К настоящему времени она завершила курс лечения, но будет продолжать находиться под наблюдением врачей.

Это не первый случай, когда жизнь Буданова подвергается опасности. Он пережил не менее десяти покушений и принял решительные меры для обеспечения своей безопасности. В частности, он почти не выходит из своего кабинета, где круглосуточно играет классическая музыка, чтобы предотвратить прослушивание.

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Ведомство Буданова, ГУР, ранее признавало свою причастность к терактам против известных россиян, в том числе журналистки Дарьи Дугиной и писателя Захара Прилепина. Сам Буданов пообещал уничтожить россиян, которых он считает военными преступниками, что вызвало критику со стороны западных журналистов, которые считают его "главным раздражителем для Кремля".