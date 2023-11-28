Правительство Финляндии обвиняет Россию в организации массового пропуска иммигрантов из третьих стран к финской границе

Фото: PhotoXPress.ru

Правительство Финляндии объявило о закрытии всех пограничных переходов с Россией для беженцев до 13 декабря. Это решение было принято после того, как конституционный комитет страны представил рекомендацию по решению проблемы растущего числа просителей убежища, въезжающих в Финляндию из России. Этот шаг является беспрецедентным в условиях продолжающегося кризиса с беженцами в Европе.

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Правительство Финляндии обвиняет Россию в организации массового пропуска иммигрантов из третьих стран к финской границе, что создает значительную нагрузку на ресурсы страны. Финляндия уже закрыла четыре пограничных пункта на юго-востоке страны и еще три - до 23 декабря, оставив открытым только один. Однако премьер-министр Петтери Орпо предположил, что если вся граница будет закрыта, беженцы все равно смогут подать прошение о предоставлении убежища в аэропортах и портах Хельсинки, но не на восточной границе.

Решение о закрытии всех пограничных переходов с Россией вызвало неоднозначную реакцию. Одни похвалили финское правительство за решительную позицию в борьбе с наплывом нежелательных иммигрантов. Другие критикуют этот шаг, утверждая, что он приведет лишь к дальнейшей изоляции Финляндии от ее восточного соседа и может иметь непредвиденные последствия для двусторонних отношений.

Закрытие пограничных переходов вступит в силу в полночь 30 ноября и будет действовать до 13 декабря. В течение этого времени прошения о предоставлении убежища будут приниматься только в аэропортах и морских портах. Правительство Финляндии заявило, что считает краткосрочное и полное закрытие пунктов пропуска эффективным решением проблемы миграционного потока с территории России в Финляндию.

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Это решение Финляндии имеет большое значение, поскольку оно подчеркивает растущую напряженность в отношениях между Европой и Россией по вопросам миграции. Оно также подчеркивает сложный и зачастую спорный характер иммиграционной политики в Европе, где страны пытаются найти баланс между своими гуманитарными обязательствами и собственными национальными интересами. По мере того как кризис беженцев продолжает развиваться, остается только догадываться, последуют ли другие европейские страны примеру Финляндии или выберут иной подход к решению этой сложной проблемы.