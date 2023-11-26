Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, привлекла 43 млн долларов венчурного финансирования, согласно заявлению...

simpleslim.ru

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, привлекла 43 млн долларов венчурного финансирования, согласно заявлению, поданному в Комиссию по ценным бумагам и регулированию (SEC). Этот новый раунд, возглавляемый фондом Питера Тиля Founders Fund, увеличился с первоначальной суммы в 280 млн в августе прошлого года. Всего в сделке приняли участие 32 инвестора. Стоимость Neuralink в последнее время не раскрывалась, однако в июне сообщалось, что после частных сделок она оценивается примерно в 5 млрд долларов

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Компания Neuralink была основана в 2016 году и разработала аппарат, похожий на швейную машинку, способный имплантировать ультратонкие нити внутрь мозга. Эти нити крепятся к индивидуальной электродной пластине, которая считывает информацию со скоплений нейронов. Имплантаты, считывающие сигналы с мозга, - это технология десятилетней давности, но Neuralink стремится сделать их беспроводными и увеличить количество вживляемых электродов.

В мае компания Neuralink получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение клинических испытаний на людях после того, как ранее ее заявка была отклонена. Кроме того, компания открыла первые клинические испытания для набора участников в соответствии со специальным разрешением на использование исследовательских устройств (IDE), выданным FDA.

Однако компания Neuralink находится под пристальным вниманием критиков из-за токсичной культуры на рабочем месте и несоблюдения этических норм при проведении исследований. В январе 2022 г. анонимные бывшие сотрудники описали "культуру страха и преследования" в статье, опубликованной в журнале Fortune. Согласно статье, опубликованной Stat News в августе 2020 г., только трое из восьми ученых-основателей продолжали работать в компании после того, как возникли "внутренние конфликты" между ускоренными сроками, требуемыми Маском, и медленным, постепенным темпом научных исследований.

В 2022 г. Комитет врачей-физиков за физическую ответственность (PCRM) обвинил компанию Neuralink и бывшего партнера по тестированию Калифорнийский университет в Дэвисе в жестоком обращении с несколькими обезьянами, участвовавшими в тестировании оборудования. В сообщениях Reuters и Wired высказывалось предположение, что испытания проводились в спешке в связи с быстрыми требованиями Маска, что привело к осложнениям при установке электродов, включая частичный паралич и отек головного мозга.

Почти год компания Neuralink находилась под федеральным расследованием Министерства сельского хозяйства США (USDA) в связи с нарушениями правил защиты животных. В конечном итоге Министерство сельского хозяйства США пришло к выводу, что в ходе испытаний компании Neuralink не было выявлено никаких нарушений защиты животных, за исключением одного случая, о котором было заявлено в 2019 г. Однако PCRM оспаривает результаты расследования.

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В ноябре 2023 г. американские законодатели обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с просьбой провести расследование в отношении компании Neuralink за сокрытие информации о гибели по меньшей мере двенадцати животных, которым были имплантированы ее устройства.