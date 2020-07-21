Новое next-gen видео на движке UE4, основанное на мегасканах реального мира
Демо основано на UE4.21 и, несмотря на то, что очевидно не использует трассировку лучей, выглядит оно более чем впечатляюще, и порой местами детализация кажется даже более захватывающей, чем в ранее представленном видео, раскрывающем возможности движка UE5.
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Можно предположить, что возможности PS5 позволят в будущем создавать игровые миры, подобные этому.
Собственно, пока что, вся проблема в создании подобных игр заключается в вопросе о том, где хранить столько данных, но, с учётом того, что SSD дешевеют в среднем на 30% в год, вскоре парочка терабайт быстрой NAND памяти в любом домашнем ПК, перестанут сдерживать аппетиты игр и разработчиков.
По крайней мере, хочется на это надеяться.
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