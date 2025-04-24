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Intel готовит для автомобильного рынка 32-ядерную платформу Grizzly Lake на базе Nova Lake
Ожидается, что Grizzly Lake будет выпущен в первой половине 2027 года и будет основан на архитектуре Nova Lake Efficient-core

Intel поделилась своими планами на следующее поколение автомобильных решений. Компания работает над укреплением своего присутствия в автомобильной промышленности, где высокопроизводительные процессоры, часто оснащенные независимой графикой, а теперь и нейронными процессорами, становятся все более конкурентоспособными.

Согласно соответствующей информации, опубликованной Intel, внутреннее кодовое название программно-определяемой автомобильной SoC Intel второго поколения — Frisco Lake. Производительность искусственного интеллекта в 10 раз выше, чем у нынешней платформы, а производительность на ватт (т. е. коэффициент энергоэффективности) на 61% выше, чем у существующей платформы. В то же время эта SoC предлагает несколько различных моделей TDP от 20 Вт до 65 Вт и интегрирует графический процессор Intel ARC на базе архитектуры Xe третьего поколения.

Хотя Intel не анонсировала архитектуру ЦП этой новой платформы или другую более подробную техническую информацию, диапазон TDP от 20 Вт до 65 Вт и интегрированное графическое ядро Xe3 вполне достаточны для того, чтобы «распознать» истинную сущность Frisco Lake. Несомненно, это процессоры серии Intel Pather Lake «Panther Lake», выпуск которых изначально планировался на вторую половину 2025 года, или, точнее, семейство процессоров Core для ноутбуков следующего поколения под кодовым названием Pather Lake-H.

И на этот раз Intel неожиданно решила «предварительно запустить» новый архитектурный дизайн на автомобильной платформе. В какой-то степени это сделало Frisco Lake, или «программно-определяемую автомобильную SoC Intel второго поколения», самой технологически и архитектурно совершенной вычислительной платформой для транспортных средств, выпущенной до сих пор.

Дорожная карта Intel

Но так ли все просто? Недавно в сети появилась оригинальная дорожная карта Intel для автомобильной платформы, которая включала большой объем информации о продукте «следующего поколения» бортовой вычислительной платформы, которая изначально должна была «преуспеть» в Malibou Lake.


Текущая линейка программно-определяемых автомобильных SoC Intel

Решения Intel для Software Defined Vehicles в настоящее время основаны на проектах эпохи Raptor Lake, в частности на платформе Malibu Lake. Эта архитектура станет основным предложением Intel в 2025 году, хотя компания уже планирует архитектуру следующего поколения, включая Grizzly Lake.

Grizzly Lake, как ожидается, будет выпущен в первой половине 2027 года и будет иметь дизайн Nova Lake Efficient-core. Платформа, построенная на базе процессора под кодовым названием «Monument Peak», будет поддерживать до 32 ядер и включать интегрированную графику Xe с вычислительной мощностью до 7 TFlops. Использование Efficient-cores (E-cores) взято из кодового названия «Peak», которое Intel обычно резервирует для платформ на базе ядер E/Atom.

Grizzly Lake, изначально запланированный к выпуску в 2027 году, скорее всего, будет основан на небольшом ядре Nova Lake.

Портал 3elife, который получил просочившиеся слайды, предполагает, что этот продукт получен из линейки настольных процессоров Nova Lake-S 2026 года, которая включает (16P+32E+4LPE) 16 ядер Performance (P), 32 Efficient (E) и 4 Low Power Efficient (LPE). Ожидается, что автомобильное решение либо отключит, либо полностью исключит P-ядра.

Серия Intel для автомобильного рынка (по слухам):

  • 202x ApolloLake (Атом-Н)
  • 2020  AshCreekFalls (SkyLake-SP-Auto)
  • 2025  Malibu Lake (RaptorLake-P-Auto)
  • 2026  Frisco Lake (PantherLake-P-Auto)
  • 2027  GrizzlyLake (MonumentPeak) с [NovaLake Only E-Core]

Если взглянуть на дорожную карту, то в то время как Malibu Lake намечен на 2025 год, Intel, как сообщается, готовится представить в 2026 году еще одну платформу, Frisco Lake, которая будет основана на Panther Lake. Если она будет использовать те же пакеты, она также будет иметь интегрированную графику Xe3.

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#raptor lake #frisco lake #grizzly lake
Источник: videocardz.com
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