Спутник Земли может покориться Индии уже в августе.

Несмотря на несколько напряжённую ситуацию в мире, люди Земли продолжают с надеждой смотреть на звёзды и планеты в бескрайнем космосе: так, пару дней назад большое количество зрителей «настроилось» на YouTube и заполонило пусковой центр Индийской организации космических исследований (ISRO) имени Сатиша Дхавана, чтобы полюбоваться стартом миссии «Чандраян-3», которая может позволить Индии попасть в немногочисленный список стран (из Китая, России и США), «покоривших» Луну путём мягкой посадки аппарата на её поверхность, сообщает ресурс CNN.

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Источник изображения: CNN, Aijaz Rahi/AP

Стоит напомнить, что в истории лунной программы Индии были «тёмные» времена: если в 2008 году космический зонд «Чандраян-1» добился некоторого успеха, совершив жёсткую посадку на Луну, то программа «Чандраян-2» закончилась неудачей.

Индия возлагает большие надежды на миссию «Чандраян-3»: так, индийский премьер-министр Нарендра Моди с вполне понимаемой гордостью отметил, что данная космическая программа является «первой ласточкой», начинающей новую эру в космической одиссее Индии.

Старт ракеты с автоматической станцией «Чандраян-3», состоявшийся 14 июля текущего года, прошёл в штатном режиме, а спустя некоторое время Индийская организация космических исследований подтвердила, что аппарат находится на нужной орбите и успешно начал своё движение к намеченной цели, то есть к Луне. Если ничего не изменится, то процесс «прилунения» начнётся 23 августа.

В состав «Чандраян-3», разработанной Индийской организацией космических исследований и стоившей около $75 млн, входят три основных компонента — посадочный модуль, двигательный модуль и луноход. Мягкая посадка позволит завладеть ценными научными образцами Луны и провести целый ряд исследований.

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При этом амбиции Индии не ограничиваются лишь Луной или Марсом — в обозримом будущем индийский аппарат может исследовать Венеру.