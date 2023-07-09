Что мы знаем о Сатурне? Это шестая планета Солнечной системы, газовый гигант с мощным ядром, включающим в себя тяжёлые металлы и силикаты в присутствии водяного льда. Не так давно астрономы пополнили свой багаж знаний о Сатурне благодаря новым снимкам, которые сделал космический телескоп НАСА «Джеймс Уэбб» при помощи камеры ближнего инфракрасного диапазона, именуемой NIRCam, сообщает ресурс CNN.
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На опубликованной фотографии из-за большого количества скопившегося газообразного метана, который поглощает солнечный свет, Сатурн предстаёт перед нами унылой и тёмной планетой. Несмотря на это кольца смотрятся на изображении весьма выразительными и яркими, украшая эту притягательную планету.
Взглянув на изображение, можно отметить, что спутники Сатурна Диона, Тефия и Энцелад располагаются на снимке с левой стороны, а деление Кассини, щель Энке и кольца A, B, C и F находятся справа. Так называемая щель (деление) Кассини — самый большой промежуток в системе колец Сатурна: планета охвачена со всех сторон изобилием малых колец, отделённых друг от друга интервалами. Самый большой из них и носит название щель (деление) Кассини.
Источник изображений: CNN, NASA
Интересен тот факт, что ранее считалось, что деление Кассини — это пустая тёмная щель между кольцами Сатурна, однако исследования последних лет опровергли эту гипотезу. Подробное изучение изображений, полученных благодаря «стараниям» космических аппаратов, позволило учёным НАСА сделать заключение о том, что так называемая щель не пуста, а является кольцом, отличным от остальных как по составу, так и по плотности.
Как отмечает НАСА, в обозримом будущем снимки космического телескопа «Джеймс Уэбб» помогут исследователям подробнее изучить малозаметные кольца вокруг Сатурна и поделиться своими открытиями с широкой общественностью.