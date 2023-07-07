Кроме того, свежая версия микрокода решит ряд проблем.

Специалисты AMD продолжают работать над новыми версиями микрокода AGESA и в скором времени представят очередное обновление, по крайней мере об этом сообщает инсайдер под ником chi11eddog, информирует общественность ресурс Wccftech.

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Источник изображения: Wccftech

Под данным энтузиаста, производители материнских плат выпустят свежие версии BIOS с AGESA 1.0.0.9 в конце августа — обновление принесёт поддержку для гибридных процессоров Ryzen 7000G, известных под кодовым именем Phoenix. Кроме того, ожидается, что новая версия микрокода решит ряд имеющихся проблем, в том числе улучшит защиту от перегрева и перенапряжения SoC.

Источник изображения: Twitter, chi11eddog

Исходя из имеющейся информации, APU Ryzen 7000G смогут предложить до 8 ядер/16 потоков на базе микроархитектуры Zen 4 при уровне TDP в 65 Вт и будут совместимы с существующими материнскими платами Socket AM5. Кроме того, новинки смогут похвастаться наличием встроенной графической подсистемы RDNA 3 с 12 вычислительными блоками, работающими на частоте до 3 ГГц, в максимальном своём исполнении.

Впрочем, пока остаётся загадкой, будут ли новые модели доступны в розничной продаже, либо же заполучить новинку можно будет лишь в составе готового ПК.

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Ожидается, что гибридные процессоры AMD Ryzen 7000G в лучшем случае дебютируют во второй половине текущего года, однако и возможность их появления в начале 2024 года также не стоит исключать.